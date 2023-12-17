車Cam丨2學生疑追巴士　攝車隙衝馬路險被撞　司機及時剎停阻悲劇

無論多趕時間都不應亂過馬路！網上流傳1段長約25秒的車Cam（行車記錄器）片，顯示水泉澳邨有2名學生疑為追趕巴士，沒有留意路面情況便直接衝出馬路，幸好駛至司機及時煞停，才沒有釀成意外；事後兩人疑登上巴士。網民批評他們「累人累物」，「咁樣過馬路真係遲早上天堂」，又建議片主「交條片畀佢咊學校投訴」。不過有留言質疑司機車速過快，基於路面狹窄又有行人，對面行車線亦有死車，認為司機應要減慢以預防突發事件。



兩名學生從車隙中衝出馬路，幸好司機及時煞停才沒有釀成意外。（Youtube「車CAM特警」影片截圖）

影片所示，事發於沙田水泉澳邨博泉街，片主沿斜路向上駛，反方向車輛較多，加上有行人在過馬路，大部份車輛都停下等待。片主行車線暢順，便保持車速直駛，不料有2名身穿校服的學生分別從旅遊巴以及私家車前車隙衝出，幸好他及時煞停，才沒有釀成意外，不過仍嚇得車上女乘客大喊「嘩，搞錯啊」。後續畫面可見，兩名學生追趕上前方巴士，相信是為了趕車衝出馬路。

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片段引來網民批評，「捉人亂過馬路罰$2000係正確」、「呢啲真係累人累物」、「咁樣過馬路遲早上天堂」、「一次意外隨時致命，遲到好過無到」、「交條片畀佢哋學校投訴」、「等下班（車）會死？」、「佢兩個完全無擰頭望車動作，已經係常識出現問題」、「奉勸各位家長好好教導自己小朋友馬路安全」；有留言大讚車主反應迅速，「但凡有大車阻擋，就要有心理準備無啦啦會有人標出嚟，片主完美示範防禦性駕駛！」、「片主一句粗口都無爆，真心勁」。

惟有人質疑司機車速過快，「畀你啱哂，你開心咩」、「外國學校區喺返放學時間係行時速40」、「Cam主的車速，在有路人、對面線有死車、路面狹窄情況下似乎幾快。觀察與預期是安全駕駛其中重要一環，不同路面下要預防突發事件，發生傷亡事件始終不好」。

2名學生衝出馬路的位置，相隔不遠處其實已有行人過路處。（Youtube「車CAM特警」影片截圖）

其實兩名學生衝出馬路的位置，相隔不遠處便已有行人過路處。根據香港法例《道路交通(交通管制)規例第374章》第39條行人的責任，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。

（Youtube「車CAM特警」）