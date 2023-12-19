人渣！醉娃遭撿屍帶到公廁性侵　淫狼事後疑咁做更衰　判刑出爐

女生出外喝酒一定要小心！台灣1名女子喝酒後獨自搭乘Uber回家，但因為不勝酒力下車後醉倒路邊，其間1名越南籍「移工」經過「撿屍」（移住勞工、即「外勞」），把醉倒的女子帶到公廁性侵，得手後更懷疑偷走女子的銀包財物。女子驚醒呼救，事後接受檢查，其內褲及下體深處都驗出犯人的DNA，警方事後拘捕涉案的姓阮越南籍男子，台北地院審理後，依「乘機性交罪」判阮男3年6個月有期徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。



台灣1名女子醉倒路邊，被阮姓越南籍男子「撿屍」帶到公廁性侵。（示意圖／資料圖片）

綜合台灣媒體報道，事發2022年，該女子「A女（化名）」與朋友飯敘，其間喝了很多酒；散席後「A女」獨自搭乘Uber回家，卻因為不勝酒力下車後醉倒路邊。

這時阮男騎單車經過色心大起，把「A女」揹到附近公廁伸出「狼爪」上下其手、強吻、撫摸胸部，更進一步性侵得逞，直到「A女」驚醒尖叫求救，阮男才罷手離開。

「A女」事後送院，清點財物發現銀包不知所終，內有約5,000新台幣（約1,300港元）現金、2張信用卡和身份證等，懷疑被盜竊，驗傷後怒極提告。經檢查，「A女」當天穿着的內褲、下體深處都驗出阮男DNA。

經檢查，「A女」當天穿着的內褲、下體深處都驗出阮男DNA。（示意圖／gettyimages）

阮男被捕時無業，生活依靠在越南家人匯款接濟，被捕後承認性侵。台北地院法官指出，阮男利用「A女」醉酒不能抗拒，乘機性交得逞，足見阮男未尊重他人性自主決定權，除造成「A女」精神及身體痛苦，阮男對陌生人隨機性犯罪行為也大大影響社會治安。法官又說，阮男未與「A女」達成和解，依「乘機性交罪」判處阮男有期徒刑3年6個月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。

至於涉嫌竊盜部份，法官指目前證據未能證明阮男犯罪，故判阮男無罪。