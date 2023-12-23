新婚行房不見紅　夫疑妻非處女逼去醫院檢查　醫生提這原因尷尬了

妻子是否處女真的這麼重要？馬來西亞《中國報》報道，1名人夫因與新婚妻子多次性交都沒有「見紅」，懷疑妻子不是處女，於是「氣炸」拉妻子到醫院，堅持要檢查其妻是否處女，惟醫生道女性初夜不出血的原因很多，包括丈夫下體長度不足，反令丈夫相當尷尬。



1名人夫因與妻子多次性交都沒有「見紅」，懷疑妻子不是「處女」，於是「氣炸」拉妻子到醫院檢查，結果自己反而相當尷尬。（示意圖／gettyimages）

馬來西亞《中國報》報道，1名醫院深切治療部醫護人員在網上發文分享，有一夫婦某天到急症室求診，丈夫氣沖沖拉着妻子到來，要求醫生檢查其妻子是否「處女」，「我和醫生2人對看，再看看這對夫妻，妻子安靜無奈地在旁任由丈夫嚷嚷。我心中突然覺得現今時代竟然還有這麼不可思議的事情發生」。

醫生聞言表明醫院沒有檢查「處女」服務，惟丈夫堅持要驗「處女」，「我不理，我就是要你幫她（妻子）做檢查」，表示他與妻子上月結婚，已進行數次性行為，卻依然不見妻子有血，故懷疑妻子不是「處女」，「如果她是處女，不會那麼多次多沒見血！」。

醫生指出，行房後不出血原因甚多，包括男方下體長度不足，結果令丈夫相當尷介。（示意圖／gettyimages）

丈夫堅持下，醫生遂意幫妻子檢查，發現妻子陰道正常健康，沒有發炎和紅腫症狀，也的確沒有出血。不過醫生強調，不能以出血症狀判斷妻子是否「處女」，事關不出血原因甚多，包括男方下體長度不足，「女生處女膜就好像手指膜，每個人都不一樣。有些只要稍微激烈活動，運動就可以破膜。也有可能是你的（下體）不夠長」。

醫生解釋後，樓主心想「最後一句才是一發擊中啊」，而有關說法反令涉事丈夫尷尬了，又認為幸好醫生是男性，若是女性，這位丈夫未必會接受「處女不見紅」是正常事。