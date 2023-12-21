Carousell落訂預約美甲！女生突稱返學要退款　店主拒絕被1句威嚇

落訂後突然發現要上學，這算退訂理由？有美甲店主在Carousell接到女學生預約美甲，最後氣得公開多張對話截圖。事緣女生看完及同意預約須知後轉帳100元訂金，但突然稱學校要求聖誕回校上課，故要取消預約，要求退回訂金。店主重申條款已寫明客人取消或失約都不會退訂，容許她保留預訂再改期，未料女學生不停要求馬上退款，強調中六學生身份，甚至威脅「我有權上網唱衰你，亦都有權喺呢個網站檢舉你」。店主決定企硬並分開事件，無奈道：「唔通你去餐廳食飯，啲嘢唔好食，你唔畀錢。」網民認為責任全在客人，「退係人情，唔退係道理」、「幫佢上一堂，教佢咩叫撻訂」。樓主最後亦交代事件的解決方案。



有客人預約美甲後想要取消，並要求店主退還訂金，雙方引起爭執。（GettyImages／示意圖）

「學生真係大晒？」該店主在facebook群組「Carousell 乞衣+X客關注組」發帖，她在Carousell上招攬模特兒來練習美甲速度、儲相等，故只會收取材料費用，卻遇上1名落訂客人突然要求退款。

從她上載的對話截圖所見，她正招募美甲模特兒標明聖誕款及收取$150材料費，有女生私訊表示有興趣，並貼出圖片顯示甲型，詢問12月檔期等資料。樓主一輪解答並確認細節後，便傳送店舖地址，以及要求付$100訂金，訊息列明「若客人取消或失約，訂金不獲退款」。

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女生看過訊息並支付$100訂金，同時預約卸甲日子，因為她是中六學生，要提前拆甲。不過，女生後來稱突然收到學校通知，聖誕節要回校上課，所以未能前去美甲，樓主指訂金不能退還，但容許改期，或者新年再來。女生一再要求退訂，希望下次美甲才再轉帳。樓主強調條款早寫明「若客人取消或失約，訂金不獲退款」，女生不死心，仍繼續要求「麻煩退款」。樓主無奈道：「你話退就退，條款打嚟做乜嘢？」

女生求情指「我都只係一個學生」、「宜家Gel唔到，咁呢啲錢我就會有其他用處」，她承認失約有責任，「但係呢啲錢我都有需要」，無法取回訂金會損失當月零用錢。樓主回覆「既然你係學生，更加知道咩叫規則」，並反問對方「$100對你嚟講重要，對我唔重要嗎？」、「唔通你去餐廳食飯，啲嘢唔好食，你唔畀錢」。

女生態度漸變惡劣，稱「只係訂金，況且我都無整到」、「仲要都提早咗好多通知你」，甚示威脅樓主拒絕退款的話，「我有權上網唱衰你，亦都有權喺呢個網站檢舉你」，提醒樓主退款「大家留一線」，「你退返錢畀我大家就咁完，好過你同我而家喺度拗，咁樣冇意思，退咗款大家呢件事就完」。

樓主不想再和女生糾纏，建議如感到受騙，可以到小額錢債審裁處追究，也歡迎女生網上公審，不介意由網民評理。

網民批評該女學生無賴，指出若該筆費用對她如此重要，便應該更謹慎考慮。（《愛回家》劇照）

網民批評該女學生「無賴」，「對西客一個仙都唔可以退，絕對唔可以縱容呢啲人愈嚟愈西」、「退係人情，唔退係道理，再加上咁嘅態度，無視加封鎖」、「要返學就買支甲油搽下算X數，學咩人Gel甲」、「幫佢上一堂，教佢咩叫撻訂」、「為咗100蚊成個癲婆咁真肉酸」。

許多人支持樓主企硬，「訂金就係用嚟防呢啲飛機友，Book完Hold咗位，因為佢而推而改期嘅客，損失入邊個數？」、「買樓畀訂，一句唔想買，啲錢對我好重要，係咪可以退返十萬廿萬訂金？」、「個個都話自己好需要筆錢，一句慘就大晒，咁寫條款做乜」。

樓主事後於留言更新後續，指最後方案是她不用退款，客人同意將留位費轉讓予朋友做美甲。

（FB「Carousell 乞衣+X客關注組」）