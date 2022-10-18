家教！百厭仔將婚紗店美甲鑽石當霹靂雷珠兜亂　單親媽咁懲罰獲讚

孩子犯錯要即時教育，不應縱容及將過錯委過於人。有婚紗店店主於網上分享服務顧客的所見所聞，有名單親媽媽日前帶同兒子義租婚紗，打算拍2人全家福，兒子卻趁媽媽試身期間亂玩，將店內美甲用的鑽石貼上臉，弄亂了該盒鑽石的顏色和弄髒美甲桌。媽媽目睹此混亂境況，立即打兒子屁股並向店主道歉，又要求兒子重新分好鑽石顏色才可離開。店主表示，十分欣賞這名媽媽的教育方法，讓男童學會勇於承擔錯誤。



婚紗店店主於網上分享服務顧客的所見所聞，有單親媽媽日前帶同兒子義租婚紗，兒子卻趁媽媽試身期間亂玩，將店內美甲用的鑽石貼上臉，弄亂了該盒鑽石的顏色和弄髒美甲桌。（fb專頁「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」圖片）

fb專頁「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」日前發文分享事件，店主指出該名單親媽媽試身前，安排了兒子坐在美甲桌旁，並叮囑「你最好同我坐定定睇電話，警告你唔好又搞人啲嘢」。店主帶該媽媽試身期間，忽然聽到1句耳熟能詳、電影《唐伯虎點秋香》的對白，「呢啲唔係紅豆！係我新發明嘅暗器霹靂雷珠」，然後聽到男童大笑，「哈哈哈哈，霹靂雷珠」。

其後，媽媽從試身室出來問兒子穿婚紗好不好看，此時突然一聲尖叫「啊！你搞乜鬼」。店主抬頭一看，發現男童將美甲用的紅色鑽石貼在臉上，然後指着自己的臉笑說「媽咪，呢啲係我新發明嘅暗器霹靂雷珠！哈哈哈哈」。店主心想，「我最害怕嘅畫面出現，白色美甲枱有顏色染上，仲有彩色鑽石撈亂晒」。正當擔心「點收科」之際，媽媽已手起刀落打了兒子屁股1下，然後拿濕紙巾抹桌上的閃粉，同時一直道歉。

媽媽怒斥，「你個衰仔！去親邊度都搞破壞，你撈亂晒啲閃石人哋點賣？」，男童邊哭邊說「我嘅暗器霹靂雷珠呀」，媽媽沒理會繼續罵道「你一係攞銀包出嚟賠錢，一係同我留喺度逐粒分返佢！」。男童稱自己「冇錢」，媽媽回應「你搞完破壞唔使負責呀？即刻同我逐粒分返佢」。隨後媽媽轉頭尷尬地苦笑，向店主說「真係唔好意思阻妳，但錯就要負責！佢頭先去$12店又係打爛人啲嘢，激死，我唔會縱㗎，做錯事一定要負責，整爛嘢就賠錢啦」。

該名媽媽目睹兒子弄亂美甲鑽石，立即打兒子屁股並向店主道歉，又要求兒子重新分好鑽石顏色才可離開。（《反起跑線聯盟》劇照）

店主於帖文指出，最後該男童用了2小時分好鑽石顏色和清潔，她大讚這名媽媽教育兒子勇於承擔，不像有些家長會說「他只是個孩子」，而要求全世界圍着自己的孩子轉，即使自己的孩子有錯在先，都會覺得是其他人及社會的錯。

網民笑言，「個小朋友識唐伯虎套戲咁叻嘅」、「我仲以為阿媽問仔佢靚唔靚，阿仔會話朱茜你攪咩呀朱茜」、「唔係霹靂雷珠會爆，係個阿媽爆」。有網民讚賞媽媽教育方法，「呢啲先係家教，而家出親街，啲家長好多都係放任式照顧小朋友，唔管、唔鬧、唔制止，有事就好不以為然，又冇歉意又唔收拾殘局」。有人則指出「但係明知自己仔仔百厭，仲喺冇大人睇住嘅情況下，安排自己個仔坐美甲枱？啲美甲用品好吸引㗎喎，真係唔會忍到手唔搞」、「雖然負責任認錯係好事加應該，但個仔成日咁樣出事，做阿媽都應該非常之疲倦」。

也有網民讚揚店主願花時間讓該對母子收拾殘局，「你真係好好，如果我係個媽媽，我都寧願要佢分番佢，而唔係用錢去解決，其實你亦幫緊個媽媽教仔，不過出面做生意邊咁好心機肯花時間陪人教仔吖」。

《唐伯虎點秋香》霹靂雷珠經典一幕▼▼▼