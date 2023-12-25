23歲男兵遇「兵變」　驚揭前任私生活混亂　陰莖長有多顆「珍珠」

分手當然傷心，但懷疑前任傳播性病就驚心。台灣一名正在服兵役的23歲男子慘遭「兵變」，友人安慰他時直言其前任女友私生活不檢點，和多人發生關係，男兵由傷心變驚心，自行檢查下體時，發現龜頭上有一顆顆凸起物，以為自己患有「椰菜花」，於是前往求診。醫生經診斷後相信是良性的陰莖珍珠疹，男兵應該原本一直都有，只是最近才注意到，但男兵仍然擔心不已，不但自費在陰莖上打鐳射，而且接種疫苗，降低感染「椰菜花」的風險。



男兵得知前任女友私生活不檢點，見到陰莖長有多顆「珍珠」，大驚求醫。（示意圖/Getty Images）

泌尿外科醫生陳昭安分享病例指，23歲男病人慌張求診，懷疑感染「椰菜花」，除褲接受檢查時，其龜頭和尿道旁邊有白色「珍珠」，大約針頭般大小。男病人表示，自己正在當兵，其間慘遇「兵變」分手，朋友安慰表示「分了也好，以前不敢告訴你，那個女的性生活超亂的」，和不少人發生過關係。

男病人聞言大驚，於是「趕快檢查下面，真的一顆又一顆的，一定是被她傳染了菜花」，陳醫生解釋其實白色「珍珠」是陰莖珍珠疹，屬於良性組織，毋須理會。男兵反駁稱「全是新長出來的，以前沒有」，陳醫生唯有再解釋，可能是男兵之前沒有注意到，其實一直都有，只不過他仔細檢查才發現陰莖有珍珠疹。

泌尿外科醫生陳昭安解釋其實白色「珍珠」是陰莖珍珠疹，屬於良性組織。（facebook專頁「迷你手術室 陳昭安醫師 」圖片）

陳醫生又說，陰莖珍珠疹常見於尿道和龜頭附近，只有1毫米大，呈圓形，可以長有多顆，大小通常一致，部份人一出生就有珍珠疹。至於「椰菜花」，陳醫生形容外形真的像椰菜花，可能長有多顆，大小不一。

雖然聽到陳醫生指毋須治療，但男兵仍然非常擔心，出錢為陰莖打鐳射去除珍珠疹，且因阿兵哥太不放心，而且自費接種疫苗，降低感染「椰菜花」的機會。

（聯合新聞網）