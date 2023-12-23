人夫一夜風流偷食「被原諒」　老婆3年後出軌反指責：你不忠在先

風水輪流轉！國外1名人夫日前在網上發帖坦承在婚後第2年酒後亂性，背叛妻子與陌生女子一夜情，妻子當年知道後原諒了他。不過近日他驚訝發現，妻子原來正與他人發展婚外情，甚至反過來怪責他當年偷食在先，自己只是「有例可循」！人夫想不到妻子會在3年後「以牙還牙」同樣出軌背叛，崩潰不已。



國外1名人夫曾背叛妻子與陌生女子一夜情，妻子當年知道後原諒了他。不過近日他發現妻子原來正與他人發展婚外情，更反過來怪責他當年偷食在先。（《夫妻的世界》劇照）

該名32歲的外國男網民在討論區Reddit以「我欺騙了我妻子，現在她也欺騙了我」為題發帖，稱與29歲妻子結婚，並坦白表示，他於婚後翌年就發生了一次「酒後風流」，與1名陌生女子一夜情。妻子得知真相後選擇原諒他，夫妻倆也去進行了婚姻諮詢，以維繫婚姻。

不過，他近日趁妻子洗澡時查看了她的手機，驚訝發現妻子出軌實證，包括與情人的對話。他感到「被背叛」，於是與妻子對質。但妻子的反應出乎他意料，因為她認為自己偷情沒什麼不對，反而指控丈夫出軌在先，「她堅稱這沒什麼，說是因為我先欺騙了她，開創了『容許不忠存在』的先例」。

他不認同妻子的觀點，並辯解他的偷情只是一夜風流，與對方並不認識，也不知道對方如今和什麼人在一起，但妻子的行為卻相反，是維持了一段時間，甚至直到被揭發時仍然在一起。妻子聽到後非常氣憤，奪門而去。他表示妻子已經離家出走了3天，其間他們沒有見面。他既覺得這是咎由自取，是當初偷吃的下場，但又覺得自己只是一次酒後亂性，與妻子不同，於是尋求網民幫助。

樓主的妻于認為自己偷情沒什麼不對，反而指責是樓主出軌做錯在先。（《夫妻的世界》劇照）

帖文引起網民關注，大部份網民都認為樓主由始至終都不曾獲得妻子真正原諒，而他們的婚姻早已名存實亡，「她沒有原諒你。她只是不想再談論那件事」、「說原諒不過是為了放下，然後繼續前進」、「從你出軌的那一刻起，這段關係就結束了」，也有人建議樓主去接受婚姻諮商。

樓主最終聽取了一些網民意見，並與妻子取得聯繫。他在帖文中更新表示，妻子坦承已經不再愛他，而他設法找到了妻子位置及找出「奸夫」身份，最後決定離婚，「說實話，我現在已經等不及要離婚了」。

（Reddit）