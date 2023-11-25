渣！新婚即揭工程師丈夫出軌　人妻怒告　交往7年小三證雙重背叛

一腳踏兩船往往是感情大忌，尤其是拍拖時已有小三，婚後繼續保持這段不倫戀！台灣1名人妻指控工程師丈夫新婚2個月就出軌女同事，要求第三者賠償70萬新台幣（約17萬港元）。法院經審理後，揭發工程師與小三交往長達7年，當時兩人尚未結婚，小三甚至在工程師放假後，才知道對方請婚假結婚，而且一直隱瞞已婚事實，持續欺騙發生關係，裁定小三都是受害者，因而駁回人妻訴求。



工程師瞞婚2個月，繼續和交往7年的第三者發生關係。（示意圖/Getty Images）

李姓人妻在庭上表示，去年9月和陳姓工程師結婚，但陳男和公司1位吳姓女同事展開不倫戀，認為吳女明知陳男已經結婚仍繼續維持，甚至在facebook上承認和陳男發生性關係。李女指，吳女曾上載和陳男視訊時親密相片，並在LINE向陳男表示「有時候你來陪我，很希望時間可不可以就停在這就好」等文字，可見他們逾越一般關係，加上陳男承認和吳女於去年11月發生關係，當時寫下自白書。

李女認為其配偶權已被吳女侵害，影響精神狀態，導致失眠、憂鬱、焦慮等情況，需要接受精神科治療和服藥，因而索償70萬新台幣（約17萬港元）。

李女揭發丈夫出軌，表示出現失眠、憂鬱、焦慮等情況，需要接受精神科治療和服藥。（示意圖/Getty Images）

不過吳女反指，與陳男早於2015年底經同事介紹認識，繼而交往，當時他們仍然未婚。直到去年11月，她才知道陳男同年9月向公司請婚假，陳男由始至終都沒有告知已婚事實，所以她才憤而在facebook揭發陳男一腳踏兩船。

法官翻查證據，例如吳女在facebook上公開上載「你找我打砲」文字，以及2人視訊時陳男赤裸上半身的截圖照片，當時吳女向陳男表示「我不是你對的人，或許你的對的人還在遠方等你呢」，相信吳女認為陳男仍在尋覓「一個對的人」，裁定陳男刻意隱瞞自己已婚，在吳女不知情下，仍和對方發生多次關係。

直到其他同事介入轉告給李女，陳男自知難以繼續隱瞞，才向妻子坦白。法官認為，吳女受到陳男欺騙，才會繼續關係，裁定她沒有侵害李女配偶權，因此駁回李女索償請求，案件可以上訴。

（綜合）