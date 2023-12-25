史上最難忘婚禮！新郎播深情告白影片　下秒竟現成人片溫馨變尷尬

婚禮中發生尷尬事會被人記一世！在婚禮行業工作10年的女網民，分享1宗史上最難忘婚禮。她指新郎在婚禮上臨時加插深情表白環節，想在婚禮正式開始前，從新郎手機播放一段他自己錄製的影片，可是待告白影片播完後，緊接播出「成人影片」，30秒後才被中斷，讓在場賓客目瞪口呆。事件引起少網民熱議，有人笑言「好彩主角唔係對新人」。



樓主閨密在婚禮行業工作，分享了一則令她十分難忘的婚禮。（《今生是第一次》劇照）

樓主在微博帳號「社死案發現場」發文，指其閨密在婚禮行業工作10年，對方曾與向她分享1宗令人尷尬不已，堪稱史上最難忘婚禮。

新郎新娘的父母是在社會上有地位的人，而樓主閨密則在婚禮上負責花藝部份。婚禮當天，新郎突然想在婚禮正式開始前，播放1段新郎在婚禮前夜特別為新娘錄製的深情告白，影片當時存在新郎的手機中。

深情告白影片播完後，突然自動播放下1段影片，竟是新郎珍藏的成人片，所有賓客注視著螢幕，氣氛尷尬到極點。（GettyImages）

婚禮將開始，現場工作人員趕不及將影片上傳到電腦，直接利用新郎的手機連接到大螢幕上，用手機直接播放。影片播放完畢之後，新郎的告白令在場人士深受感動，現場氣氛相當溫馨。

可是，告白影片播完後，突然自動播放下1段影片，竟是新郎珍藏的成人片。而該段影片播放了近30秒才被中斷，當時所有賓客注視螢幕，目瞪口呆說不出話來，氣氛尷尬到極點。

有網民表示：「只能安慰自己，動作片主角不是新郎新娘」。（《今生是第一次》劇照）

事件迅即在網上瘋傳，惹來不少網民議論紛紛，有人指「婚禮這種地方，能收到的真心祝福寥寥無幾，一丟人倒是可以傳得很遠」、「好勁爆，換做是我，我當場離婚」、「離譜到像是美劇裏那種報復場面」，也有人正面地想：「只能安慰自己，動作片主角不是新郎新娘。」