衰！男乘客嘔吐滿地要清潔阿姨跪地清理　惹網民鬧爆　高鐵咁回應

在公共交通上醉酒嘔吐，會在為清潔人員增添不少麻煩！台灣早前有名女網民坐高鐵時，見到前方1名看似醉酒的男乘客在位上嘔吐落地，不理腳下滿滿的嘔吐物，仍攤坐着，其後有清潔女工到來，默默跪地上清理嘔吐物。女網民憤而拍下影片放上網公審，事件在網上瘋傳，惹來不少網民議論，「會不會太誇張，阿姨讓人心疼」。

高鐵就事件作出回應，指涉事男乘客進站後才出現身體不適及嘔吐，不會收取清潔費，而清潔人員為免影響其他旅客一般都會盡快清理。此外，若發現有酒醉旅客無法平穩走路，或出現言語暴力等「不適合旅行」之狀況，會要求旅客延後搭車或拒絕對方登車。



女網民在網上發布影片，不忿有男乘客嘔吐在地，看到清潔女工跪在地上清理也不為所動。（影片截圖）

綜合台灣媒體報道，有名女網民在Facebook專頁《爆料公社》發布影片，並寫上「一個大叔在高鐵上吐的一地都是，要吐也不去廁所，也不幫忙清一下，就這樣爽爽躺在椅子上清？讓打掃阿姨跪在地上幫你處理嘔吐物？」可見樓主看到眼前一幕感到相當氣憤，於是在網上公審該名男乘客。

從影片看到男乘客已吐了一地的嘔吐物，雙腳打開攤坐在位上，而清潔女工正在清理，女工跪在地上默默不斷來回用紙巾擦拭地板。

女網民在網上發布影片，不忿有男乘客嘔吐在地，看到清潔女工跪在地上清理也不為所動。（影片截圖）

這段影片隨即在網絡上瘋傳，網友們紛紛留言，「如果不自己清理，至少離開座位，好讓清潔人員好做事吧」、「半身癱瘓了吧！要不然哪有這麼不要臉的，還敢坐著讓人伺候，清潔人員應該是外聘的契約工，公家單位不會有人跪在地上擦嘔吐物的」、「（男乘客）為什麼不先離開座位讓阿姨可以用一些清掃工具，至少不用一直跪在那」。

有網民欣賞及疼惜清潔女工，「會不會太誇張，阿姨讓人心疼」、「阿姨要加薪啦」、「阿姨太辛苦了吧，心疼」。

高鐵事後就事件作出回應，指涉事男乘客進站後才出現身體不適及嘔吐，不會向他收取清潔費，而清潔人員為免影響其他旅客一般都會盡快清理。此外，若發現有酒醉旅客無法平穩走路，或出現言語暴力等「不適合旅行」之狀況，會要求旅客延後搭車或拒絕對方登車。