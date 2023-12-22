青馬大橋汽車活春宮！男女駕駛途中疑口交片瘋傳　男方咁做更離譜

【活春宮／車震／不雅片】駕車必須專注勿分心！本港網絡瘋傳多段「青馬大橋汽車口交」影片，指北大嶼山青馬大橋高速公路上1部行駛中的私家車內，竟有男司機駕車期間，副駕駛座女子疑似為他口交，男方更把左手放在女方後腰上，意味最多只有單手在控制軚盤。2人疑似口交全程被旁邊駛過的車輛乘客拍下，誇張及危險程度令人咋舌。

影片引來網民熱議，直斥該對男女行為離譜危險。根據《道路交通條例》，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當謹慎及專注，即屬不小心駕駛，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。



本港網絡瘋傳多段「青馬大橋汽車口交」影片，指北大嶼山青馬大橋高速公路上1部行駛中私家車，竟然有男女邊駕駛邊口交。（影片截圖）

網上流傳影片有3段，共長約1分鐘，見到北大嶼山青馬大橋高速公路上1部黑色私家車在中線緩慢行駛，不斷被其他車輛超越，而後方車輛追上從私家車旁邊經過，發現私家車前座男女竟疑似正在口交，其中男方在駕駛，副駕駛座的女方俯身伏在男方胯下疑似下體位置不斷有動作，男方左手則放在女方後腰上，意味最多只有單手在控制軚盤。

旁邊車輛乘客見狀拍下畫面，驚訝說「喂，係咁喺度X喎，X你老X」、「嘩，好X誇張喎」、「行到XX咁X慢，嘩，好X緊張喎，喺北大嶼山青馬橋度，條女幫個司機XX喎，大佬」。

離譜過程逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，批評該對男女行為離譜危險，「離晒譜！」、「世風日下」、「揸車專心啲啦！」、「馬路炸彈」，亦有人嘲諷稱「跌咗嘢，執返啫」。

根據《道路交通條例》，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬不小心駕駛，違者最高罰款5,000元及監禁6個月；法庭亦可取消干犯不小心駕駛罪人士駕駛資格，由法庭決定合適取消駕駛資格時期。