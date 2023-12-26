餐廳MMA！2醉漢爭埋單施醉拳打架　紋身男東歪西倒佔優　結局逆轉

不少華人聚餐時會爭埋單，希望好好款待對方。微博流傳1條影片，顯示2名赤裸上身的醉漢爭埋單，結果施展「醉拳」大打出手，紋身漢推倒親友，繼而一邊爆粗，一邊拳打腳踢，但他不勝酒力，一度跌在地上，連手機都同樣跌落。隨後大逆轉，親友壓在紋身漢身上，令對方動彈不得，相信贏得埋單榮譽。網民紛紛留言指「老闆還不報警，這打死人你要負責」、「飯店老闆不行」。



紋身漢將親友連人帶櫈推落地上。（影片截圖）

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涉事影片長約2分24秒，未有交代事發日期和時間，但上載者指「2醉漢爭搶買單打起來了」，可見2人本身赤裸上身坐下聊天，突然紋身漢將親友連人帶櫈推落地上。紋身漢繼而嘗試壓在對方身上，一個翻身，將對方櫈子扶正，紋身漢趴在地下施襲，起身時不慎用腳推跌該張櫈子，紋身漢繼續打向親友，下下中頭。

紋身漢一度停手，轉身呼叫職員，相信嘗試埋單，親友則坐在地上，紋身漢轉身撞到親友，加上受到酒精影響，一度跌地，連手機都跌落地上。紋身漢繼續向親友拳打腳踢，甚至多次爆粗「X你媽」，親友用手護住頭部，紋身漢不勝酒力，跌在地上坐下。

男親友將紋身漢壓在地上。（影片截圖）

男親友此時發威，發動猛烈進攻，不停揮「醉拳」打向紋身漢，甚至將對方壓在地上，影片便結束。

網民紛紛留言指「老闆還不報警，這打死人你要負責」、「飯店老闆不行」、「為何打贏要買單？」、「是否打輸就要買單呢？」。

（微博）