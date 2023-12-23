東京140女賣淫被捕　38名流鶯幫襯牛郎店陷財困　下海賣身續課金

日本警方加強打擊東京新宿賣淫活動，今年拘捕140名女子，幾乎是去年被捕人數的3倍，當中95人是今年9月至本月中旬在等客時被捕，其中38名被捕女子稱因光顧牛郎而被迫下海賣身。



性工作者經常站在東京新宿歌舞伎町的「大久保公園」旁邊等宮，所以有「性工作者一條街」或「流鶯一條街」稱號，引來警方大力打擊。（「NTV NEWS24」新聞截圖）

東京新宿歌舞伎町的「大久保公園」旁邊經常有性工作者「企街」鎖定買春客人，因而有「性工作者一條街」或「流鶯一條街」稱號。

東京警視廳日前公布，今年1月至本月19日總共拘捕140名賣淫女子，比起去年的51人，明顯錄得1.74倍升幅，所有被捕人中，有95人就是站在大久保公園附近的街道上等候賣淫。

警方研究大久保公園賣淫情況，95名被捕女子來自東京、大阪和福岡等地方，年齡介乎17至56歲，當中68人只有20多歲，佔了7成，有3人未成年。至於賣淫原因，有16人純粹因為貧窮而被迫下海，日本警方轉介她們到社福機構求助，亦有38人表示為了到牛郎店消費，所以選擇下海，當中亦有人因而欠債。

其中一名20多歲的被捕女子表示，在一款交友應用程式上認識一名牛郎，因而每日課金幫襯，為了支付帳單，她開始在色情場所賣淫，去年已經被捕，但繼續在大久保公園附近等客，本月9月再次被捕。

警視廳同時調查歌舞伎町一帶202間牛郎店，以檢查有否違規，發現有145間店舖涉嫌違反《娛樂業法》，例如未有標示價格、未經許可銷售酒精飲料。

（綜合）