「屯門牛」最期待！華都商場聖誕裝飾照片瘋傳　網民：今年仲靚咗

「屯門牛」最期待的畫面出現了！屯門華都商場聖誕裝飾向來是屯門街坊熱議焦點，今年新裝飾近日終於出爐，繼續保留聖嬰出生的場景，再加上「汽水罐聖誕樹」。不少網民一看即大讚此系列的裝飾「永無令人失望」，「我覺得今年整得仲仔細咗同靚咗呀」、「有意思過公仔聖誕裝飾」、「簡簡單單帶出聖誕由來」。



屯門華都商場今年的聖誕裝飾終於出爐，繼續重現「聖嬰出生」。（FB「真.屯門友」圖片）

有屯門街坊日前在facebook群組「真.屯門友」發帖，上載照片展示華都商場今年的聖誕佈置，「其實係幾靚㗎！隨手影，影得唔太好。遠遠在馬槽裏，無枕也無床，小小的主耶穌，睡覺很安康」。從照片可見，扶手電梯旁吊起了相信是馬槽的聖誕裝置，超迷你的聖嬰玩偶躺在小床內，床邊有2名聖經故事人物，包括雙手合十呈禱告狀的聖母，應是在呈現聖嬰降生後的畫面。馬槽外除了馬及羊的紙板外，還有用汽水鋁罐砌成的「環保聖誕樹」，馬槽上方則懸吊着「Merry Christmas」手工製紙牌。

去年的同系列聖嬰出生裝飾，遭網民指較為簡陋。（FB「真.屯門友」圖片）

其實去年商場亦有同系列聖嬰出生裝飾，但就相對簡陋，沒有其他人物，只有一個較大的聖嬰玩偶孤零零地躺在馬槽內白色箱內，附近有1棵沒有飾物的聖誕樹。當時有不少網民認為佈置「簡陋得令人尷尬」，更笑指「聖嬰變棄嬰」。

今年的裝飾顯然多了人物及馬羊，也更細緻，照片一出即引起網民熱議，不少屯門街坊都爆笑指華都商場的聖誕裝飾向來是屯門區居民「最期待的景點」，更不吝讚美，「簡潔而又能明確帶出主題，仲要用環保物料去做，讚！」、「今年精緻咗好多，好多detail（細節）位做得好足」、「帶出聖誕節嘅由來，叔叔好有heart（心）」。

亦有居民表示「一直都好欣賞華都嘅節日裝飾 ，見到咁大嘅裝飾都諗到用埋環保物料。後來得知係位伯伯埋頭苦幹咁用心親手做，每次都突顯出節日嘅嘅重點，比起只有卡通公仔打扮下嘅更有節日氣氛」。另有網民翻出過往華都商場的經典佈置，大讚其環保又實惠，還融入強烈個人風格，「非商業化的裝飾佈置」、「每年都好期待」。

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