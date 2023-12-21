學校聖誕聯歡會要準備食物　爭報菠蘿腸仔　網民呻：又搞着家長！

近日不少學校都舉行聖誕聯歡會，讓同學開心玩一天，惟因不少學校都要求同學負責帶食物分享，令家長網民大嘆要晨早準備好，且怕會浪費食物，最慘是款式是不能重覆，結果報食物名單時猶如競賽，個個爭住整腸仔菠蘿或啫喱，報遲一點都要諗爆頭，不禁大呻「又搞着父母！」。



不少家長都爭着為子女學校派對準備菠蘿腸，貪其方便易處理。（網上圖片）

網上討論區「親子王國」近日有家長開帖，提到「聖誕聯歡又攪著的(啲)家長」引起熱論，樓主指校方要求學生自製熟食帶回校與同學分享，惟「我仔都未煮過嘢，又不知買咩，又話不能同其他同學重覆」，因而大感煩惱。

有網民深有同感，「我早兩日睇遲咗WhatsApp, 家長群接龍填整咩，最易嘅菠蘿腸仔、咖哩魚蛋、曲奇比人填咗」，為準備食物大感壓力。

鬥快ＷhatsApp接龍報食物壓力大

不少家長網民都有同樣困擾，有人指「保溫亦係一大問題，處理得唔好如果滋生細菌就一鑊熟」，有人則指小朋友晨早要返學，「攪到我半夜要起身整食物」，亦有人呻辛苦一輪結果只浪費食物，「試過好用心機整咗啲熟食俾小朋友拎返去，點知個個掛住玩冇乜食浪費晒。」

有精明家長分享心得，直指薯片、腸仔菠蘿、啫喱是不二之選，又教路可以「去小食店買，例如10粒燒賣，買夠4份，有40粒，入落錫紙兜，可以keep到溫度」，「唔想整野食嘅同學可以負責買飲品或者買薯片類」，有家長點出關鍵，「聯歡會個個都恨食垃圾(食物)，千祈唔好咁畀心機攪fancy嘢，盞激親，最緊要易安排易帶又暢銷。」

不少家長享受為子女準備學校聖誕聯歡會食物，花盡心思，並把製成品在網上和其他家長分享。（Fb 群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」圖片）

撐場家長讚是童年回憶

不過也有不少家長享受為子女準備學校派對食物的過程，大讚是很好的親子活動和童年回憶，有人苦勸父母們以正面角度去睇，「如果你有咁嘅『搞著』心態，以後幾年會好難捱，親子係咁㗎啦，咁負面想法，個小朋友都會feel到 」，不過大部分家長都同意，如果可以叫到會，就會少很多煩惱了。