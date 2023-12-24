慘！百厭女剪爛銀紙　母見滿地紙碎崩潰：成個月家用　事後咁處理

家裏有小孩真的要小心看管，否則隨時闖出大禍。印尼有母親在社交平台分享短片，顯示家中滿地都是被剪碎的鈔票，而她則在逐張逐張拼貼回原貌。她崩潰表示，女兒當時正獨自玩耍，原以為對方在剪普通紙張，走近才發現「紙張」竟是鈔票，合共累計相當於她們家當月的生活費。眼見鈔票成碎紙，她教訓女兒後，亦只能無奈地進行拼貼工序，併湊出一張張銀紙後才能再換回。



其實印尼國家銀行接受有破損紙幣，只要有真實性可辨認，民眾都可拿到當地銀行兌換等值的貨幣，而樓主及後亦成功兌換新鈔票。



印尼有女童將家裏鈔票當剪紙全剪碎，其母親唯有逐張拼貼回原貌再拿去兌換。（TikTok＠mahisaka_）

該母親於TikTok帳號「mahisaka_」發布短片，顯示多張印尼紙鈔被剪成條狀，堆放在一個紅色的桶子裏，地上亦有多張如「廢紙」般的鈔票。片段顯示，樓主彷彿在玩拼圖般，從各種大小和形狀的碎片中，逐張逐張拼貼回鈔票原貌，而鈔票金額從1,000盾（約0.5港元）至100,000盾（約50港元）不等。

樓主指，當時她以為女兒只是在剪一些普通紙張，所以沒有理會。不料走近孩子才發現，原來女兒所剪的居然是鈔票，嚇得馬上制止對方。雖然女兒年紀尚幼，不知道鈔票的用處和價值，才會當作玩具，但樓主事後亦嚴厲訓話一番。

母親嚴厲向女兒訓話後，只能無奈將已剪碎的鈔票拼貼回原貌。（TikTok＠mahisaka_）

該名母親在帖文中苦言，「這些鈔票的價值，足夠全家人一個月的生活費」，後來她只好將鈔票逐張用膠紙拼貼起來，以讓其復原貌。其實印尼國家銀行接受破損的鈔票，只要鈔票真實性仍可辨認，即使有破損，民眾都可以拿到當地銀行兌換等值的貨幣，所以女子事後將破損鈔票帶到國家銀行，亦成功兌換了新鈔票，並無損失。

（綜合）