慘！孫仔玩「煮飯仔」將鈔票剪碎當炒菜　爺爺退休金淪廢紙勁崩潰

小孩的破壞力真的不容小覷！馬來西亞有網友分享家裏小孩因為放暑假，某天在家玩「煮飯仔」時竟然翻出一疊鈔票，並將其剪碎當作「炒菜」，事後才驚悉是爺爺的退休金，令全家人都哭笑不得。網民對於爺爺退休金被剪碎都覺得可惜，不過就指出成年家人該付更大責任，並提醒下次記得要收好貴重物品；亦有人好心建議事主可以前往國家銀行，嘗試兌換全新的鈔票。



大馬有小孩因為放暑假，在家玩「煮飯仔」時竟然翻出一疊鈔票，將其剪碎當作「炒菜」，家人事後才驚悉是爺爺的退休金，而「被害人」爺爺亦很崩潰。（網上圖片）

馬媒報道，女網民「Manja Juwita」於facebook帳號分享，家裏小孩在家玩「煮飯仔」過程中，竟然將一疊鈔票剪碎當作「炒菜」。從其上載的圖片所見，1隻藍色碗中堆滿多張被剪碎的鈔票，鈔票面額分別為馬幣10令吉（約17港元）與馬幣50令吉（約84港元），但未有透露損失的總金額。

樓主無奈表示，由於小孩放暑假，在家玩「煮飯仔」時，趁全家人不為意便找出爺爺藏起的退休金，一張一張地剪碎，當成炒菜食材。事後家人都哭笑不得，而爺爺得知後亦很是崩潰。她表示「經一事長一智」，「（以後）學校放假期間，孫子待在家裏一定要有人看顧他們，不能留他們獨自一人」，也很心疼孩子爺爺辛苦存起來的退休金，被犧牲當作「食材」。

帖文令網民爆笑，「這道菜的材料好貴啊」，不少人同情爺爺遭遇，但覺得孩子還少不懂事，家裏成人有責任將鈔票等貴重物品保管好，避免此事發生。有留言建議事主可以嘗試將被剪碎的鈔票拿去國家銀行，試試看能否兌換到無損紙幣，亦有人相信無論結果如何，爺爺還是疼愛孫子，所以不會責備對方。

（綜合）