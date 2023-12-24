千祈咪同呢種朋友去旅行！網民列出4大「旅伴最伏行為」惹共鳴

有人喜歡獨自旅行，也有人喜歡攜伴出遊，但人多總是容易出現意見分歧的時候，有一名女網民就在PTT發文，分享4種自己覺得旅伴最伏的行為，並且問大家「最受不了朋友出國的行為是什麼？」貼文引起不少共鳴，還有人說「自己一個人旅遊自在多了」。



【圖輯】網民列出4大「旅伴最伏行為」惹共鳴（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

原PO以日前和幾名朋友去日本玩為例，她說第一種最討厭的行為就是是「完全當廢人，還有很多想法」，明明自己都已經安排好路線，到了當天一名男性友人才說想要去哪裡，卻又不查地圖帶路，甚至連手機網卡都不會換，就直接把手機跟網卡丟給她，讓她超傻眼。第二種是「不懂尊重別人」，原PO說第一天剛到大阪，大家想到處逛逛看有什麼好吃的晚餐，結果朋友也沒問其他人意見，就要大家跟著他走，然後莫名其妙地走進一間餐廳裡。

第三種是「自己不想排隊」，原PO一行人到大阪環球影城遊玩，她和另外兩人排隊買爆谷桶，那位朋友明明知道他們在買爆谷，也沒說自己要，就先去別的地方拍照，等到原PO買完後才跑來狂問爆谷桶的事，一直到園區閉園，朋友還不斷地問另一位友人要不要二手轉賣爆谷桶，即使被拒絕還是不停地問，讓原PO很無言。

【相關圖輯】做人最緊要「戴眼識人」！切忌同呢6種人做朋友 脫離有毒關係（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

第四種是「沒有邊界感」，原PO說通常誰先到酒店誰先洗澡，但浴室裡明顯有人在使用，朋友一回到酒店卻明知故問地說：「XXX你在用浴室嗎？」聽起來彷彿就像是在催對方快點洗完，讓人聽了很不是滋味。最後朋友還問她明年要不要去韓國玩，她雖然表示不想去，但心裡的真正意思是「不想跟你去」。

貼文一出，一票人都認為第一點是最討人厭的，「肯定是1，然後在現場才到處查資料改行程」、「事前都說好，事後毛一堆」、「事前沒意見，旅途中不停無理取鬧擺臭臉，還會突然開始哭」、「行程中一直出意見改規劃好的行程，然後行前問她有啥想法，她都說你規劃就好」、「事前裝死不回，到當地開始耍白爛」、「什麼資訊都沒找，卻一直抱怨安排的人會不會找啊」。

【相關圖輯】台灣旅遊注意！香港旅客做錯一件事 入境即發現四張悠遊卡全被盜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

還有網民分享其他旅伴很伏的行為，「出門懶得帶包包，把包包塞到我包裡，說很小很輕對我應該沒差」、「說自己很能走，結果走30分開始臭臉」、「吃什麼或去哪，都會補一句說『這也沒什麼』」、「一直要你幫她拍網美照又一直嫌醜」、「當奧客，困擾當地人」、「吃飯時間坐在餐廳說他不餓，不要出錢，走出來沒多久又說他要吃」、「伸手牌最討人厭，要省錢又不做功課，老愛佔便宜，這種人只適合跟團」。

延伸閱讀：

最好朋友被帶走！虎斑趴鐵籠雙手緊擁三花貓 最後一抱惹鼻酸「一去就是永別」

明下半天大陸冷氣團再來 氣象署曝最冷的時間點

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】