床蝨爬出枕頭！台北旅館連續兩晚現蹤　當地人驚：台灣開始出現了

繼韓國、香港也發現困擾巴黎人的床蝨（台稱臭蟲）後，台灣有網友指出，近日入住北市萬華區的某家商務旅館兩日，在床上和枕頭內也發現疑似是床蝨的入侵。



他驚嚇到在臉書社團「好想住飯店好康踩雷不藏私」中發文，提醒旅客注意。

其他台灣酒店住客也表示遇到床蝨 點圖放大看原文全文及相關照片（慎入）：

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原PO表示，為了考量旅行的地點便利，在訂房網站上訂了兩晚價格為3459元台幣的旅館。

入住的第一天晚上便發現床上有小蟲，當下以為是蟑螂，所以未多加理會；但第二晚又發現枕頭內爬出小蟲，由於他捏死後發現蟲的「肚子大大的」，上網搜尋後才發現，可能是近來許多國家都為之惶恐的床蝨。

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原PO將兩隻「活體」用夾鏈袋包好，在退房時交給櫃台並告知房內有蟲，但櫃台人員似乎僅口頭道歉，未有任何處理，讓原PO不是很滿意。

他也強調本來入住老旅館就已有心理準備了，但還是希望旅館能徹底把蟲的問題解決。

網友見文表示，其實原PO住的旅館附近還有很多不錯的平價旅店、酒店可選，有人也意識到，床蝨危機是不是也到台灣了呢？「大家旅遊外宿要注意啊，感覺床蝨又被帶回，台灣開始出現了」。

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台灣環境部針對近來令許多國家聞之色變的床蝨表示，民眾旅行回來後，請落實立即清洗衣服，並檢查行李有無夾帶床蝨的步驟。

另外二手傢俱搬回家前，也請檢查有沒有床蝨的蹤跡在內，在家也要勤於清理環境，減少雜物堆積、減少牆壁隙縫，並檢查床罩、床單、枕頭、毯、床褥線縫等處，看是否發現有床蝨或床蝨排遺（血液斑）。

環境部強調，防範床蝨沒有捷徑，在細縫中勤加檢查，做好這四招：「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」，就能有效防治床蝨，相關資訊也可參考環境部化學署全球資訊網。

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