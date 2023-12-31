拍拖8年剛新婚　完美丈夫手機藏心寒秘密　妻崩潰想離婚：好痛苦…

婚姻必須忠誠！有台灣女生於網上發文表示，她與男友交往8年後，到日前終於完成婚禮結為夫婦，詎料新婚後查看丈夫手機，才發現丈夫早已出軌的心寒真相，令她崩潰想離婚，「真的好痛苦，被騙成這樣還自以為找到真愛……為什麼不放過我，要跟我結婚呢？」。

帖文引來網民熱議，斥責樓主丈夫是「渣男」、「垃圾」，「沒小孩就早點離（婚）呀」、「根本踐踏妳對他的信任」、「妳值得更好的」。



台灣女生與男友交往8年後，到日前終於完成婚禮結為夫婦，詎料新婚後查看丈夫手機，才發現對方早已出軌。（示意圖／gettyimages）

該女生於Dcard討論區以「婚宴辦完發現老公已出軌4年」為題發文講述事件。她表示，自己與男友拍拖8年，去年登記結婚，至近日辦完婚禮，正式成為夫妻，本以為從此走入幸福人生，沒想到卻發現了隱藏多年的殘酷真相。

樓主說，新婚後某天，丈夫用手機看影片看到睡着，於是她幫丈夫拿起手機，詎料丈夫手機突然彈出女子信息，她看後才驚悉丈夫已出軌超過4年，「點進去發現已經持續了4年多，甚至在婚宴前一天晚上，他都還在跟女生深情告白，説等自己的事業再發展一下就娶她（小三）之類的。聯想到第二天婚宴上他講的那些把我感動到流眼淚的誓詞全身發抖，講出那些話的時候心裏想的是我還是她？為什麼不放過我，要跟我結婚呢？」。

樓主查看丈夫手機，驚悉丈夫已出軌超過4年。（示意圖／gettyimages）

樓主解釋，由於之前沒有查過丈夫手機，丈夫也經常出差，故完全不知道自己「已經被綠到不行」。她又說，已問律師意見，對方建議她先冷靜，取得更多實質證據再攤牌，「但我現在完全沒辦法跟他處在同一空間，只是想到他就要崩潰。不敢跑回娘家，怕父母知道後不冷靜，先躲在了朋友家裏，真的好痛苦，被騙成這樣還自以為找到真愛」。

帖文引來網民熱議，紛紛批評樓主丈夫是「渣男」、「垃圾」，「天啊……抱抱妳」、「根本踐踏妳對他的信任」、「我懂妳的感受很難受」、「這也太垃圾了」。也有網民建議「蒐集證據，把自己的錢管好，然後提出離婚時來個出其不意」、「沒小孩就早點離呀，確定要離再攤牌」、「跟妳分享更慘的，交往及結婚7、8年才發現前夫不斷在偷吃，把我的全部不管是青春還是金錢都耗沒了，果斷離婚吧，為了這種人不值得！」。

帖文引來網民熱議，紛紛批評樓主丈夫是「渣男」，建議樓主離婚。（示意圖／gettyimages）

樓主之後補充，已拍下丈夫出軌證據，惟仍然不知所措，「已經拍下，心裏真的好亂……」。至於為何之前沒有查看丈夫手機，樓主指全因與前男友相處經歷，「當時每天都要被（前男友）查好多次手機，還要告知他所有社交軟體賬戶密碼，那種被侵犯的感覺，讓我無法忍受就選擇了分手，跟後面1任也就是現在的老公在一起後，是我主動提出不要查手機」。