催淚！90後人妻肺癌晚期陷昏迷　丈夫堅持不放棄　終從鬼門關救回

「經歷過生死離別，更加珍惜現在擁有的時光。艱難的我們一起走。」內地1名90後人夫在社交平台開設帳號，分享陪伴肺癌晚期妻子抗病之路，他們沒有「放閃」，但每一段影片都足以讓人熱淚盈眶。在妻子復查結果不佳、多次病危之際，他都沒有放棄希望，在旁悉心照料，又積極求醫，只望5年、10後還能一起看着2個孩子長大。所幸日前經過手術搶救，妻子病情終於受控，而他們「不畏艱難、砥礪前行」的故事亦受到外界關注。



湖北33歲女子李娟被確診肺癌晚期，與丈夫張俊杰決定共同面對逆境，鼓勵同路人。（「90後老公陪妻抗癌」抖音影片截圖）

綜合內地媒體報道，湖北33歲女子李娟與33歲丈夫張俊杰婚後育有2名孩子，本生活美滿，但她於2021年9月感到全身無力並伴隨咳嗽，到醫院檢查，被確診肺癌晚期，且已沒有手術機會。剛開始，丈夫不敢告知她實情，但因親友不斷趕到醫院探望，李娟終於察覺到異常並得知真相。詳談後，夫妻倆決定共同面對逆境，並在社交平台抖音開設帳號，分享積極正面的生活片段鼓勵同路人。

在李娟努力抗癌時，張俊杰肩負起養家及照顧妻兒責任，「不管是我昏迷的時候，還是我不能走動的時候、嘔吐的時候，洗擦、做早飯、洗衣服、倒尿盆，很多事情都是他做的」，而他們年幼的孩子也開始學會照顧媽媽。從他們上傳的影片可見，孩子雖年幼力弱，但已會主動幫李娟端茶倒水、遞衣穿鞋、扶她下樓梯。

因病情影響，本來長相甜美的李娟漸漸變得瘦骨嶙峋。雖命途多桀，但李娟總在影片中露出堅強笑臉。可惜，今年4月時，李娟病情惡化，出現腦轉移，陷入昏迷。評論區中出現勸夫妻倆放棄的留言，但張俊杰不肯放棄，找了多間醫院幫忙。

後來有熱心網民推薦他到南京市胸科醫院看看，於是他連夜帶着病重的李娟到南京求診。當日，他在社交平台上表示這是「最後一博」，又留下賺人熱淚的表白，「贏了我帶你回家，輸了下輩子再見」。

所幸，腦部引流及化療注射的手術順利完成，李娟終於脫離危險期。南京市胸科醫院呼吸二科主任、副主任醫生方申存表示，只要家屬不放棄，他們醫療團隊也不會放棄，「有百分之一的希望，她丈夫付出百分之百的努力，這也是感動我們的地方」。

夫妻倆將抗癌歷程分享到網上，鼓勵他人在低谷時也要堅強。（「90後老公陪妻抗癌」抖音影片截圖）

9月19日，張俊杰上載片段，表示正帶着情況逐漸好轉的李娟回家。片段中，兩人均露出如釋重負笑容。目前，李娟病情受控，恢復了部份自理能力，體重也從70斤上升到80多斤。如今她的願望是好好吃飯，並在過年時增加到100斤。

（綜合）