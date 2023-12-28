巴士伯報紙遮下體疑自瀆片瘋傳！乘客眼神成亮點　網民笑：𢯎痕啫

光天化日下於交通工具上自瀆如此不雅？日前有深水埗街坊於聖誕節當天上載1條長達2分23秒短片，顯示巴士上有老翁疑似用報紙掩蓋下體自瀆，惹來其他乘客投以訝異目光，他亦看不過眼因而分享片段，揶揄對方「你個聖誕老人」。帖文引來網民關注，有人笑稱「阿伯好緊火喎」、「一杯冰水淋落去幫佢降火」；不過亦有留言認為始終沒有確鑿證據，或許伯伯只是「𢯎痕」，盼大眾不要想太多。



有伯伯疑似在巴士上自瀆，被乘客拍片公審。（FB「深水埗街坊會」影片截圖）

該乘客於聖誕節（25日）在facebook群組「深水埗街坊會」發布短片，指「你個聖誕老人，晨早流流真係DXXM」。影片所示，1名老翁正乘搭巴士，他左手拿着報紙掩蓋近褲頭下體位置，右手則一直有所動作，中途在旁乘客亦察覺異樣，向老翁投以訝異目光。老翁完事後，站高疑似拉回褲鏈，行為惹來網民討論。

片段引來網民揶揄對方「好緊火喎」、「點解唔返屋企先呀？」、「我見到隔籬嗰個阿叔個眼神，笑咗」、「一嘢抽起佢份報紙」、「一杯冰水淋落去幫佢降火」、「點解唔通知車長？可以報警的」、「直接叫佢唔好，好難咩？」。不過亦有人猜測對方或許並非自瀆，「雖然外面我哋睇到嘅係風月版，但另一邊報紙唔係風月版嚟，可能癢或者凍啫，大家唔好亂諗好啲」。

《香港01》過往曾就於公共交通工具自瀆一事訪問執業大律師陸偉雄，陸律師指出在車上自瀆行為不僅是「猥褻露體」，更有可能觸犯「作出有違公德的行為」罪，因自瀆屬於「露體加強版」，涉及性行為，應處以更重刑罰。

而根據香港法例第200章 《刑事罪行條例》 第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2000元及監禁6個月。至於「作出有違公德的行為」罪，根據普通法，任何人作出嚴重違反公德的行為，屬刑事罪行，可根據《刑事訴訟程序條例》（香港法例第221章）第101I條判罰，最高刑罰為監禁7年。

執業大律師陸偉雄指出，車上自瀆行為不僅是「猥褻露體」，更有可能觸犯「作出有違公德的行為」罪。（照片由受訪者提供）

（FB「深水埗街坊會」）