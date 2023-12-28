斑鳩搭巴士影片瘋傳　超萌表情笑爆網民：似熟客　但擔心1件事！

聖誕長假期不少港人外遊，連斑鳩也趁假期坐巴士遊香港！有網民日前在社交平台分享影片，指在一輛50號來往屯門至尖沙咀城巴上有隻斑鳩「搭順風車幾舒服」。影片可見，該隻斑鳩在巴士上層伏在乘客位頭枕上，靜靜地安然「坐車」，人雀和平共處。帖文一出隨即在網上瘋傳，不少網民笑言「搭霸王車」、「佢好平靜，似係熟客」；亦有人替斑鳩擔心，「佢就慘啦，見唔到屋企人囉！又會喺度餓死，佢又唔識落樓梯撳鐘飛出去」。



有網民拍到在一輛50號來往屯門至尖沙咀城巴上有隻斑鳩「搭順風車幾舒服」。（影片截圖）

有網民假期前（12月23日）在Facebook專頁「是日快快-巴士即日相」中分享相片及影片，「連隻斑鳩都知50冇客，搭順風車幾舒服」，指在一輛50號來往屯門至尖沙咀城巴上，有斑鳩「正在坐順風車」。

從影片可見，成年又有點胖的斑鳩登上巴士上層。由於巴士乘客不多，未有坐滿，斑鳩選擇伏在無乘客座位頭枕上，看起來十分安靜，處變不驚，未有對其他乘客造成干擾。

人雀和平共處一幕引起不少網民關注，帖文迅即在網上瘋傳。有網民覺得斑鳩可愛乖巧，似是上車避寒，「很cute」、「好乖㗎喇，出面太凍天氣」、「好平靜，似係熟客」，又有網民笑言「搭霸王車」」、「佢最好坐定定唔好周圍飛，仲有唔好隨地屙屎屙尿否則罰$3000」。

亦有網民替斑鳩擔心牠與家人失散，「佢就慘啦，見唔到屋企人囉！又會喺度餓死，佢又唔識落樓梯撳鐘飛出去」，有網友因此建議助斑鳩下車，「可以灑啲米或麵包碎，引佢再捉返出去」。