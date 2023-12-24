女子搭巴士坐關愛座　放袋佔位兼無讓座予長者　公審者1句反捱轟

關愛座問題再引爭議！日前有石籬邨街坊乘搭巴士時，目睹有女子坐「老人位（意指關愛座）」，並將攜帶的購物袋放在旁邊座位，有行動不便且年邁長者登車時也沒有讓座，令對方需要走到車廂較後位置尋找座位，不滿下因而發帖斥對方行為自私。網民糾正巴士沒有「老人位」，關愛座亦只是方便有需要人士，認為樓主不知對方有否隱疾，動輒公審對方實在多餘，更反過來質問「（你）咁正義又唔當面出聲？」。



女子被公審坐巴士關愛座位，兼用作放置購物袋，亦未有讓座予行動不便長者。（FB「我們都是石籬邨長大的」圖片）

該街坊在facebook群組「我們都是石籬邨長大的」發帖，並附上1張圖片，不滿指「老人位被佔用，用來放袋袋」。圖片所示，1名女子坐於巴士下層關愛座位置，旁邊座位則被她用作放置購物袋。樓主指，當時有位行動不便伯伯登車，但對方未有讓坐，最後伯伯只好走到車尾位置尋找空位，故斥責該名女子自私，「1份錢兩個位，這就是香港人」。

惟帖文一出，許多網民反指樓主「多事」，「呢個叫關愛座，唔係叫老人位」、「有好多嘢唔出聲講無其他人會知」、「坐骨痛（坐骨神經痛）也需要坐」、「巴士無老人位，正常人亦可坐，放上來公審行為更可恥！」、「人哋有份畀車錢，定你唔抵得人哋有位坐？」、「讓座係美德，乃自願性質，打工仔老師工友都好攰，想坐而無位應乘下一班」、「我之前大住個肚都唔會有人喺巴士或地鐵主動讓座，但係如果出聲嘅話90%都會讓座」。

有人質疑樓主既然為老人抱不平，為何不主動開聲請女士讓座，「（你）咁正義又唔當面出聲？」、「拎得多嘢又無人坐，擺喺隔籬有咩咁出奇？」、「開咗聲都唔讓就另一回事」、「叫人攞開個袋讓位的勇氣都無？世上好多事唔係黑就白」。有留言更表示平日會照樣坐關愛座，但每次都會留意有否其他乘客有需要，再決定讓座與否。

但亦有人為樓主辯解，認為對方只是詞不達意造成誤會，「以佢字面解釋似係其中1個位俾條友霸埋放袋，乜袋都有需要霸1個位嘅咩？」、「霸佔坐位嚟擺袋都叫無問題嘅真係無嘢好講，位係畀人坐，唔係要嚟擺行李擺個X人袋」。

（FB「我們都是石籬邨長大的」）