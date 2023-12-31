愛上180cm男神遭拒　慾女脫衣怒吼：為什麼不跟我做　想硬上慘了

愛情不應勉強！台灣1名潘姓女子，迷戀羽毛球社180厘米高男社員「A君」，竟以送球拍為由誘使「A君」到其住所，之後脫掉自己衣服，再想脫掉「A君」衣服「霸王硬上弓」，惟「A君」奮力掙扎逃脫，報警處理。法院依強制性交未遂，判潘女1年7個月徒刑。全案可上訴。



台灣1名潘姓女子，迷戀羽毛球社180厘米高男社員「A君」，竟以送球拍為由誘使「A君」到其住所，之後脫掉自己衣服，再想脫掉「A君」衣服「霸王硬上弓」。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，居於台中的潘女，參加羽毛球社團認識180厘米高男社員「A君」，迷戀對方，惟幾次示好都被婉拒。至2022年5月11日晚上10時許，潘女以送贈球拍為藉口，叫「A君」到其住所拿取，待「A君」到達後，潘女在房內自行脫去上衣，用手鈎「A君」頸部把「A君」推倒在床狂吻胸部及身體，並摸下體，更想脫去「A君」衣服「硬上」性交，嚇得「A君」喊「我不要啦！我真的不要啦！」，邊用手機錄音自保邊奮力抵抗，最後趁隙逃脫，報警處理。

案件審理時，「A君」表示他當日拿了球拍想離開，潘女卻把球拍丟到一旁鎖門，之後脫掉自己衣服露出内衣，把他推倒在床，他因不想碰到潘女，用雙手撐在床面靠膝蓋頂着床站起來，惟潘女仍鈎着其頸部，並把他推向床角另一邊。

「A君」說，潘女把他推倒在床後，就撲上其身強吻、摸下體、拉起衣服，他則雙手交叉護在胸前抵抗。（示意圖／gettyimages）

「A君」說，潘女把他推倒在床後，就撲上其身強吻、摸下體、拉起衣服，他則雙手交叉護在胸前抵抗，一直喊「放開喔」、「我很熱」、「我沒有想要」，並找電話錄音自保。後來潘女開始崩潰生氣，問為什麼不跟她性交，「A君」重申他「不要」，趁隙衝到門口，但到門口時潘女再次壓門阻擋，他最終用力推門逃脫。

「A君」續指，回到家就接到潘女傳手腕受傷照片給他，並向他道歉「對不起，我今天失態了，希望不要在意」。「A君」又稱，案發時潘女還說「跟我做愛1次」，且一直拉其衣服和褲子摸下體，覺得非常驚嚇又憤怒。

「Ａ君」表示，後來潘女開始崩潰生氣，問為什麼不跟她性交。（示意圖／gettyimages）

潘女承認有在房間親吻「A君」，但稱「A君」沒有抗拒，又說當時「什麼事情都沒有發生」、「他精神有問題與我沒有關係」。潘女律師補充，「A君」身高近180厘米，與潘女體型有差距，如果「A君」不願意，潘女無可能壓制他，可見雙方行為合意。律師續說，雙方雖然沒有建立真正男女關係，惟顯然不是一般朋友關係，而且事後「A君」和潘女仍有聊天、參與球隊活動，看起來沒有創傷，與「A君」所證述事後心理非常害怕不相符，身心科就診無法證明阿勇到底有無憂鬱、失眠，且也無法證明跟本案有關。

一審法官依「強制性交未遂罪」，判潘女有期徒刑1年7個月。潘女不服上訴，台中高分院審理，認為「A君」對遭潘女性侵害情節描述前後一致，如非親身經驗，難有清楚指證，且「A君」和潘女事前互動良好，沒有誣陷潘女必要，案發錄音也顯示「A君」一直喊「我不要啦！」、「我真的不要！」，潘女也回應「我知道你不要！」，卻仍想「硬上」。法官認為，潘女犯案後否認罪行，毫無愧色，沒對「A君」作出任何補償，駁回上訴維持一審原判。全案仍可上訴。