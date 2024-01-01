離譜！女教師與男童有不倫戀　公廁哺乳室、教員室口交　判刑出爐

台灣有名女老師與未滿14歲的男學生發生不倫性關係，２年前她出任男童的班級導師，２人其後互生情愫成為男女朋友，至今年初更雙雙出遊，情不自禁在公廁的哺乳室內，由女老師替男童口交。其後更發展到在教員室、班房內，以及利用寒假輔導期間，趁無人之際，合共3次進行同類性行為。

其後師生分手，男童母親從通訊軟件發現2人的不倫關係，遂向校方投訴，因而揭發事件。涉案女老師承認與未滿14歲的男童性交，以及進行猥褻行為等罪，但法官考慮事件不涉及威迫，且被告已與男生家長達成和解，判入獄1年8月，但獲緩刑4年。



涉案女老師與男學生曾在公廁內的哺乳室、教員室及班房，以及利用寒假的補課輔導時間，趁沒有他人在場之際，進行口交等性行為。（GettyImages）

綜合台灣媒體報道，涉案女老師在2021年9月問始出任初中生A男（化名）的班級導師，２人在2022年12月愛展成為親密男女朋友。

至今年初2人相約出遊，情不自禁下竟在公廁內的哺乳室，由女老師替A男口交。1個月後，2人先後在教員室、A男的班房，以及利用寒假的補課輔導時間，趁沒有他人在場之際，再進行合共3次的同類性行為。

2人的不倫關係維持到今年3月便正式分手，可是女老師仍持續用通訊軟件向A男傳送訊息，最終A男母親發現2人的對話內容，從而揭發師生不倫戀。A男母親及後向校方投訴，校方進行調查並報警處理。

男童及父母已接受被告的道歉，希望法官從輕法落，（GettyImages）

案件在法院審理，女老師承認指控。法官認為，被告任A男班級導師期間，對未滿14歲的A男作出猥褻及性交等行為，影響A男身心健康發展，而被告從事教職約10年，資歷非淺，其行為不可恕，但考量被告在教學及處理班務時，與擔任小老師的A男互生情愫進而交往，未能克制情欲而犯案。

法官續指，基於被告未有進行強暴、脅迫或其他違反A男意願的方法等來讓A男就範，且被告已深感悔意，多次向A男及其父母致歉，審理期間更積極與A男及其父母達成和解，並已支付和解金，他們也同意不再追究被告的刑事責任，同意從輕法落給予緩刑機會。

本案明顯違反教師倫理，不過案發後被告已離職，她將因本案的犯罪紀錄，而難以再執教鞭。法官依法判決，被告就與未滿14歲之男子性交，共3罪，各被判入獄1年半，另對未滿14歲之男子作出猥褻行為，判入獄3個月，可易科罰金。而不得易科罰金之刑期為1年8個月，均獲緩刑4年。