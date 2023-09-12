韓女直播主港鐵站疑遭摸胸非禮　影片瘋傳震驚網民　重案拘印度漢

在港鐵站內非禮這麼猖狂？本港網絡瘋傳1段影片，指有韓國女直播主在港鐵站內直播期間，被南亞裔男子貼近纏繞，男子更疑摸女直播主胸部。女直播主受驚推開對方，呼叫「Please help me（請救救我）」，男子則急步離開。

影片引來網民關注，直呼恐怖，「好X黐線，直接行上去摸人」、「地鐵站都咁狼死」、「嘔心」。也有網民認為女事主當時應大叫求救，「應該大叫help，而唔係細細聲咁講」、「你愈驚佢愈大膽，你大大聲叫呢啲X樣先識驚」，惹來其他網民質疑「合理化非禮？唔叫就可以搞？」、「唔好blame the victim（不要責怪受害者）」。



事件引起網民關注後，警方亦介入調查，重案組探員今日（12日）拘捕1名46歲印度裔男子，他涉嫌非禮及作出有違公德的行為正被扣查。



港鐵昨日（11日）回覆《香港01》查詢時表示，中環站沒有收到相關的乘客報告或求助記錄。港鐵留意到相關影片，已就事件通知警方。港鐵一直致力為乘客提供安全舒適的乘車環境，港鐵藉此呼籲，若有乘客覺得受到滋擾，可即時通知車站職員，以便作出適切的跟進。



網上流傳影片長26秒，剪輯自1名韓國女直播主Twitch直播片段。事發時為深夜時份，該直播主由街頭前往中環港鐵站期間，被1名南亞裔男子纏擾，作出肢體接觸行為，包括搭膊頭及「翹」手臂。

影片見到，南亞裔男子把女直播主逼到牆邊，並在其耳邊指「I am alone, come with me（我獨自一人，跟我來吧）」，女直播主背向男子想躲避，不斷說「I am not alone（我不是獨自1人）」。直播畫面中，粉絲紛紛留言勸她「Run（逃走）」、「Shout out（大叫）」、「Call police（叫警察）」。

南亞裔男子未有停手，竟強行壓着女直播主並伸手到女方胸部位置，疑似摸胸，女直播主嚇到發出聲音，之後推開對方並加快腳步，同時呼叫「Please help me」，繼續入站，南亞裔男子見狀往反方向急步離開。女直播主驚魂未定，喘氣聲連連，旁邊男子經過問是否需要幫忙，女直播主則回應「I’m good，thank you so much.（我沒事，感謝）」。

除了網上流傳的26秒短片，有網民翻出事發前該女直播主曾在中環畢打街擬乘電車到西邊街站酒店，當時影片中的南亞裔男子向她搭訕，雙方交談數分鐘，懷疑當時電車已過尾班車，南亞裔男子指他居住堅尼地城，與女直播主是同一方向，2人遂一同前往搭港鐵，詎料在站內發生懷疑非禮事件。

女直播主之後推開對方並加快腳步，同時呼叫「Please help me」，繼續入站，南亞裔男子見狀往反方向急步離開。（影片截圖）

影片引來網民關注，「好X黐線，直接行上去摸人」、「地鐵站都咁狼死」、「嘔心」、「咁X癲？」、「旅行遇到呢啲事真係好慘，叫佢網上落案乜都好，起碼留底」。亦有網民指出，涉事男子「條梯1個人都冇就嚟料，一有人即刻鬆人」，動作利俐落，看似「慣犯」。

不過也有網民質疑女直播主應對方式，「應該大叫help，而唔係細細聲咁講I am not alone，因為其他人真係唔知你做乜」、「你愈驚佢愈大膽，你大大聲叫呢啲x樣先識驚」。不過相關留言被其他網民反駁，「合理化非禮？唔叫就可以搞？」、「唔好blame the victim」、「可能驚到俾唔到反應大叫」、「驚起上嚟真係會hang機」。