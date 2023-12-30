灣仔海濱站列車小童玩門頻釀爭執　網民憂玩爛　港鐵、發展局咁講

灣仔海濱走廊「海濱站」港鐵列車又發生玩門公審事件。有網民在拆禮物日（26日）上傳影片，拍到有小孩在海濱站「烏蠅頭」港鐵列車內玩門，有男童在車門內外合力大力關門，有成年人聲音說「以往唔畀你哋玩㗎呢啲，係呢度先玩到㗎炸」。該網民隨後再發帖，發現部份列車門已被貼告示關上，擔心小孩頻密玩門會令列車設施受破壞，將會到處貼滿告示。許多人抱怨列車被小孩當成遊樂場，「玩壞隨時又甩門之後RIP」、「未去先多謝班細嘅」，但有留言反問「玩門有乜問題？」，又力撐指今次小朋只是輕力拉門拍照，沒有破壞車門意圖。

不過亦有網民表示，家長應叫兒童不要玩車門，因興高采烈下不懂控制力度，如推門令車門夾到小朋友的頭頸，後果恐會很嚴重。



灣仔海濱走廊「海濱站」開放後，數度傳出「玩門」事件，有網民留意到部份車門已被封起。（fb群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」圖片）

港鐵回覆《香港01》表示，「烏蠅頭」列車的重置及車門活動配置採用相對開放的安排，原意希望市民和遊客享受這公共休憩空間。該場地日常管理由發展局負責，有留意到關於個別訪客行為的報道，已與局方溝通，加派人員在場維持秩序，會於列車張貼告示及加強廣播，呼籲市民要愛惜車廂設施。

灣仔海濱走廊「海濱站」屢次發生男童玩列車門觸發罵戰事件。（Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」）

發展局則強調，一直與捐贈退役「烏蠅頭」列車的港鐵公司保持緊密溝通，稱留意到關於個別訪客在「烏蠅頭」列車上行為的報道，並已因應事件加派人員在場維持秩序，並已於列車張貼告示及加強廣播，提醒市民愛惜車廂設施。發展局呼籲市民愛護「烏蠅頭」列車，互相禮讓，並注意安全，不要做出危險及影響他人的行為，共同享受舒適的公共休憩空間。該局會繼續留意場地的使用情況，按需要適時調整管理措施，並會就相關措施繼續與港鐵公司保持溝通。

港鐵表示「烏蠅頭」列車的重置及車門活動配置採用相對開放的安排，原意希望市民和遊客享受這公共休憩空間。（港鐵提供圖片）

由港鐵向發展局捐出的「烏蠅頭」列車在灣仔海濱走廊海濱站開放後，連日來都有網民發帖，批評有小朋友在車廂內「玩門」，更與同事家長發生激烈爭執，事件引起外界關注。近日有網民於12月26日在facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」上傳3段影片，第1段片拍到3名小孩在列車門前舉牌留影後，小孩們拉車門開關玩耍，有成年人聲音說「以往唔畀你哋玩㗎呢啲，係呢度先玩到㗎炸」，男童扮作被門夾住留影後，小孩繼續玩門。

第2條影片再拍到有男童在列車外開關車門玩耍，之後列車內2名男童和他合力，說「現在車門關上」後大力關門。第3條影片有家長和數名兒童開關車門，但家長陪同下小孩未有大力玩門，有成年人聲音提醒要「睇手」及「小心」，之後拍攝者行前，另一邊車門則有數名兒童在開關玩門，但未有出現大力「嘭門」情況。樓主笑指「小朋友的快樂很簡單，只需要一道門就可以滿足了」、「一出到嚟就大解放」。

有兒童作勢被車門夾住並留影，有網民認為不當，但亦有人力撐「其實玩門有乜問題」，又指今次小孩玩得算細力，沒有大力破壞就沒問題。

樓主隨後再發文，指列車「已經初步玩爛咗」，頭一天開放時沒有任何告示貼紙，但現在愈來愈多人玩門，「最陰公嘅就係個貼紙仲要貼正喺車門中間，搞到好似貼膠布咁樣，鬼死咁樣衰」，憂慮未來車上不同位置都貼上警告字句，「大家攬炒」，難以好好觀賞及拍攝。照片所見，有車門貼上了白色告示「固定門」並關上，列車外更是用紅白色封條打上一個交叉。

帖文引起熱議，網民批評部份兒童「當正遊樂場一樣」，「係咪平時喺屋企唔俾咁樣玩門？」、「佢哋玩壞隨時又甩門之後RIP」、「玩門小朋友：多謝你搞到而家大家唔使影門啦」、「未去先多謝班細嘅」、「我甚至嚟唔切影」，有留言指看到玩門畫面已無心情去朝聖，「點解唔運去鐵路博物館？」。

有留言認為，海濱站可參考其他鐵路博物館的做法，只保留一出一入的車門打開，其餘全部關上，「唔明點解要俾咁多對門俾人又開又閂」。

不過，有人覺得事件被無限放大，「其實玩門有乜問題」，而且今次小孩玩得算細力，「X你老X，你哋班毒X地鐵膠。你哋自已咪24小時輪更，企喺度叫你唔好搞囉」、「個人認為輕輕力推下道門都OK，我嗰日去見到班大概15歲嘅人係咁暴力關門」。

港鐵回覆《香港01》表示，公司重視保育，將退役「烏蠅頭」列車捐贈予發展局並重置於海濱，是希望為服務香港多年及承載集體回憶的退役列車帶來「第二生命」。港鐵很高興見到市民和遊客於聖誕假期期間前往「打卡」，希望大眾都愛護「烏蠅頭」列車，互相禮讓，並注意安全。

「烏蠅頭」的重置及車門活動配置採用相對開放的安排，原意希望市民和遊客享受這公共休憩空間。場地日常管理由發展局負責，港鐵一直與局方緊密溝通，留意到關於個別訪客行為的報道後，港鐵已與發展局溝通，加派人員在場維持秩序，亦會於列車張貼告示及加強廣播，提醒市民愛惜車廂設施，並會按需要適時調整管理措施，希望「烏蠅頭」能夠可持續地在維港海岸線襯托下，供市民和遊客享用。

12月25日網上流傳影片，有男子不滿男童在灣仔海濱走廊「海濱站」玩門，爆粗怒罵「X你老X啊！喺度玩門」，之後男童家長相繼反罵男子，雙方引發罵戰。



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帖文引來網民熱議，紛紛斥責男童行為不當，家長更不應袒護。（影片截圖）

12月21日網上流傳影片，顯示1名男童懷疑在灣仔海濱走廊「海濱站」大力玩門製造噪音，同行語帶鄉音的婦人相信是其母親，沒有阻止或指正，引來1名港男不滿斥責，結果雙方爆發罵戰。



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港男大喝指出男童在場玩門，但男童母親高聲用鄉音問「明文規定唔畀佢玩咩？」。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

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（綜合）