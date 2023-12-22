灣仔海濱站男童玩嘭門受責　母與港男爆粗罵戰︰明文規定唔畀玩？

小朋友在外面表現頑皮，父母理應管教。網上日前流傳影片，顯示1名男童懷疑在灣仔海濱走廊「海濱站」大力玩門製造噪音，同行語帶鄉音的婦人相信是其母親，沒有阻止或指正，引來1名港男不滿斥責，結果雙方爆發罵戰。男童母強調「佢幾大個呀？小朋友啫嘛」、「我都未教佢，你教佢做乜嘢？」。港男激動表示「你唔教就要搵人教」，甚至一度爆粗斥責，男童母同樣爆粗反擊，更立即輕微推撞港男，旁人即勸喻冷靜，最終港男雖然願意離開，但男童母仍然指罵，令到男子在遠處反駁。



網民紛紛批評男童被縱壞，又認同港男應發聲，「勇者！X得好！你唔教就搵人幫你教！」、「成日話細個，細個唔使教㗎？唔識教真係唔好生出嚟害社會啦！」



港男大喝指出男童在場玩門，但男童母親高聲用鄉音問「明文規定唔畀佢玩咩？」。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

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涉事影片被上載至facebook群組「香港交通及突發事故報料區」，長約2分鐘41秒，現場是灣仔海濱走廊「海濱站」，片中港男大喝指出男童在玩門，但男童母親高聲問「明文規定唔畀佢玩咩？」，甚至「提議」可以報警，「你覺得佢整壞度門，咪刑事毀壞囉」。港男澄清男童沒有破壞車門，只不過想他停止破壞，男童母強調「佢幾大個呀，小朋友啫嘛」，言下之意即是「他只是個孩子」，小朋友任何行為理應得到原諒。

港男開始爆粗：「佢幾大個關我X事？」男童母反駁「我都未教佢，你教佢做乜嘢？」男子激動表示「你唔教就要搵人教㗎啦」，重申男童玩門玩到「嘭門」，男童母仍蠻不講理，但不滿港男爆粗，輕微推撞對方，港男反指「你郁X我」。

港男在遠處繼續反駁。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

雙方繼續口角，港男指自己不趕時間叫對方「喺你嗰𡃁仔面前X畀佢睇囉」，男童母怒叫港男除褲，港男指正「叫你X畀佢睇，唔係我X畀佢睇，傻X」，引來全場竊竊失笑。港男再次強調「你嗰𡃁仔喺度玩門，你唔教，就自然有人教，傻X，一X嘢砰埋道門，全世界望X住」。

其他人開始勸喻雙方冷靜，港男願意離開現場，但母親仍然高聲指罵，爆粗斥責港男說粗口，「唔好同小朋友講晒粗口，你𠵱家講晒粗口，毛都生齊，黐X線」，令現場人士爆笑，港男亦在遠處繼續反駁。

多名網民紛紛批評該男童是被縱壞，大讚港男「勇者！X得好！你唔教就搵人幫你教！」、「成日話細個，細個唔使教㗎？唔識教真係唔好生出嚟害社會啦！」、「不知所謂嘅家長，呢啲咪最好嘅身教囉」、「一句小朋友就大晒，都唔知咩思維」。

（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）