斷聯3年出軌前夫突上門　丟下小三兒子急陪產　前妻1招大報復絕了

離婚男女再見未必是朋友，反而是仇人。外國1名女子3年前發現丈夫出軌後決定離婚，前夫繼續和小三雙棲雙宿，甚至誕下1名兒子，雙方一直沒有保持聯絡，但前夫有一天突然上門，表明小三即將產下第2名小朋友，不幸出現併發症，加上不方便帶同兒子前往醫院，就將兒子交給前妻照顧，說完趕急前往產房。前妻面對眼前男童，最終報警求助，警方接報強迫前夫離開產房，令他無法見證第2名小朋友出世，大怒致電前妻炮轟。網民紛紛留言指「小朋友最慘」、「其實可以請保母」、「無義務照顧渣男和小三的兒子」。



前夫突然帶同兒子上門，表示小三即將產下第2名小朋友，但出現併發症，他需要一直留在產房，希望樓主幫手照顧其兒子，未等到樓主作出任何反應，前夫已經離開。（《季前賽》電視截圖）

樓主在「Reddit討論區」表示，和前夫結婚6年，其間發現對方「偷腥」，所以2020年離婚，前夫隨後搬走，正式和小三一起，而受到前夫出軌影響，其健康大不如前。

2人離婚後一直沒有聯絡對方，但最近前夫突然帶同3歲兒子上門，表示小三即將產下第2名小朋友，但出現併發症，他需要一直留在產房，希望樓主幫手照顧其兒子，未等到樓主作出任何反應，前夫已經離開。

樓主大感愕然，多次嘗試致電或發送短訊，但都沒有收到回覆，樓主唯有報警，將事情來龍去脈告知給警員，警員於是帶走男童。

樓主報警求助，警員強迫前夫離開產房，以便照顧兒子。（《季前賽》電視截圖）

警員接報後抵達醫院，強迫前夫離開產房照顧兒子，前夫因而錯過親眼見證第2名小朋友的出生，小三同時出現併發症，仍在深切治療部留醫。隨後前夫致電狠批樓主，又指「四大長老」住得很遠，加上健康狀況一般，無法照顧男童，才會交托她照顧，惟樓主反駁「應該用腦想一想，而不是把小三兒子扔到我家」。

樓主事後向親友訴苦，部份人認同樓主做法，但亦有人同意前夫說法，認為樓主應該照顧男童，不應報警鬧大。

網民紛紛留言指「小朋友最慘」、「其實可以請保母」、「無義務照顧渣男和小三的兒子」、「誰人支持前夫？絕交吧」、「照顧那個男童不是樓主的責任，前夫不能突然過來，期望你放下一切來照顧他的兒子」。

（Reddit討論區）