前夫家暴毆打片瘋傳！內地女直播控訴　被揭1原因自導自演下場慘

家暴事件不容忽視，最近內地一女子於網上上載自己被前夫家暴的閉路電視片段，引起多人關注。不過後來警方竟揭發片段是女子自導自演，她亦親口承認事件，指目的是搏取點擊。事後女子雖然有公開道歉，但仍被網民怒轟做法幼稚及欺騙同情心。



內地一女子於網上上載自己被前夫家暴的閉路電視片段，引起多人關注。不過後來警方竟揭發片段是女子自導自演。（抖音片段截圖）

來自安徽阜陽市一名譚姓女子最近於抖音個人帳戶「阜陽敏姐」上載一閉路電視片段，聲稱在家中被前夫暴力毆打，並在直播時指已報警處理。片中所見，前夫大力推跌譚女，又向她拳打腳踢，毫無還擊之力的她最後被打至攤倒在地。

片段一出旋即在微博、抖音瘋傳，引來大批網民關注，甚至連當地公安亦介入徹查事件。不過後來譚女突然承認自己說謊，解釋偽造家暴片段是為了博取同情及點擊量，於是連同前夫自導自演事件，更謊稱已報警。

當地公安及後亦公開完整的閉路電視片段，可見譚女與前夫有事先作出討論，前夫更詢問何時要拍攝片段。之後兩人亦重複多次試演整個毆打過程，至拍攝完成後，譚女若無其事站起來並返回房間，而前夫則坐在客廳梳化看電視，證明家暴事件是自導自演。

+ 2

女子事發後再拍片公開道歉，直認「就是想『吸粉』博取流量，沒想到事情會鬧成這樣，很後悔，大家不要和我學」。她亦因違反當地治安管理處罰法第25條第1項「散佈謠言」、「擾亂公共秩序」，被依法行政拘留10日。

另外，抖音公司亦回應指，平台堅決打擊發布和傳遞不實訊息，指相關用戶因已嚴重違反平台規則，故將其帳戶封禁並將一系列片段下架。

（微博、澎湃新聞）