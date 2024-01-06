癲！帶4狗散步遭夫婦踢狗斥「狗會發癲咬人」　女狗主反駁被叉頸

不少狗主都會在晚上帶寵物狗散步。日前沙田有女狗主與家人及2名外傭於半夜帶同4隻狗狗散步，其間遭到一對陌生夫婦指控「啲大狗會發癲咬人」，言論引起狗主不滿反駁「邊忽咬到你？」。隨後爭執變成肢體衝突，女狗主稱夫婦踢了她的狗，並對她施襲包括叉頸、扯頭髮等，最終需報警處理。警方到場了解經過，女狗主及夫婦中的中年女子均稱在爭執中受傷，故需一併送院。



沙田有女狗主（圖中）與家人及2名外傭帶4隻狗狗散步，其間遭到一對陌生夫婦指控「啲大狗會發癲咬人」，隨後爭執變成肢體衝突。（FB影片截圖）

該名女子在Facebook沙田區居民群組上傳2段影片，表示於周日（12月31日）午夜，她與家人及2名外傭帶着寵物狗於沙田玖瓏山一帶散步，其間4人用狗繩各拖着一隻狗，4隻狗包括2隻金毛尋回犬、1隻邊境牧羊幼犬及1隻貴婦幼犬。散步期間，樓主一行人遇上一對陌生中年夫婦，當中的婦人突然出言指控樓主的大狗「會發癲咬人」。樓主聞言感不滿，遂上前反問「我哋只係行過，邊忽咬到你？」。她指當時為保障自己故舉起手機拍攝，結果中年男子突然伸腳「大力踢邊牧BB一腳」，狗狗即時痛叫出聲，樓主遂與兩人引發爭執並發生肢體碰撞。

從第一段長11秒的影片中，樓主舉起手機拍攝夫婦並表示「有CCTV㗎」，同時可聽到有人在大聲叫喊「快啲報警啊」。婦人愈行愈遠，之後停在路邊，背對鏡頭，這時中年男子突然伸手打向拍攝中的手機。

據樓主所指，之後她「為咗保護四隻狗，第二條片我引佢去另一邊」。在第二段長16秒的影片中，由他人拍攝記錄，當時樓主已與婦人纏鬥在一起，樓主雙手交叉放於胸前，而婦人就抓住她的手將她拉到一旁並高呼「唔好指我啊！叫咗你唔好指我啊」。之後中年男「介入戰場」，伸手將樓主推向牆邊，樓主隨即慘叫。男子之後留意到有人正拍攝，於是轉身抬腿踢向拍攝者，但拍攝者閃開。樓主從後用力扯開男子，卻被男子反過來捏頸撞向牆邊。樓主伸手抵住不果，同時被婦人抓住衣袖限制行動。婦人則站在一旁放聲連連尖叫「救命啊、救命啊！」，之後畫面一陣搖晃才中斷。

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樓主事後發帖表示「佢兩公婆圍住我打，所以就俾佢打到入醫院，個女人趁佢老公打我，不停仲扯頭髮，兩公婆打我一個」、「大家要小心這對夫妻，唔好俾佢傷害狗狗」。她又指爭執期間曾叫保安員幫忙報警，唯保安員請她自行報警。警員到場後，樓主及婦人均表示受傷需送院。樓主表示不會寬恕對方踢她的狗，揚言「一定追究到底」，又指目前正等待警方調取屋苑外的監控記錄作證據。

影片引起網民關注，不少網民建議樓主報警控告片中夫婦傷人，亦有人批評他們「仇狗」，「人哋放狗都唔得，重要郁手打人，好離譜」、「報警，唔好放過佢」、「好恐怖，仲要叉你頸想摙死你咁」。但有部份網民就認為樓主在是次爭執中同樣有責任，「由你唔避開佢哋，仲主動走去問佢哋，我覺得你都有責任囉」，不過樓主就回應「有咩責任？我又唔係阻住條路，香港幾時唔行開就要俾人打？咁以後仲可唔可以出旺角和搭地鐵？」。

（Facebook）