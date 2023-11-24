狗隻屍體被床單包裹棄西貢路邊垃圾站　街坊斥無良　政府指引咁講

飼養寵物是一輩子的承諾，但有主人卻連毛孩的身後事也不好好負責。有西貢居民在區內一路邊垃圾站赫然發現，有人以床單包裹疑似動物屍體，標明為「狗屍」便隨意棄置於垃圾站旁路邊，狠斥做法毫不尊重生命，又擔心「夜啲野豬出嚟將佢分屍」。不少街坊看到帖文紛紛批評相關行為，又質疑胡亂棄置動物屍體或已違法。

事實上食物環境衞生署建議，市民可將寵物的遺體用膠袋包好，註明是「動物屍體」並交到署方轄下的公眾垃圾收集站，職員會將屍體運往環保署轄下堆填區處理。



有西貢居民在區內一路邊垃圾站發現，有人以床單包裹疑似動物屍體，標明為「狗屍」便隨意棄置於垃圾站旁路邊。（fb「西貢人日報」圖片）

「畀返啲尊嚴佢可唔可以？」有西貢街坊於facebook群組發文，指發現有人於區內的路邊垃圾收集處胡亂棄置動物屍體，批評做法對生命毫不尊重，「你搵條床單包住佢抌喺地下，求其寫張紙話係狗屍就算，你唔識都問下人點樣處理啦！」。

樓主指，疑似狗隻屍體被床單包裹，標明是「狗屍」，被棄置於區內1個路邊垃圾收集處。不過她發現屍體時，政府職員剛收集垃圾不久，因此狗屍或要放置至少1晚才有人清理，她擔心狗屍置於該處，會被野豬當作食物，或引起衛生問題，「剛剛先倒完垃圾，夜啲野豬出嚟將佢分屍」。

不少網民看過帖文，狠斥隨意棄置動物屍體的做法無良，認為若狗隻是寵物，主人大可選擇寵物善終服務，「養得，連一千幾百善終都唔願畀？」、「不負責任的狗主」。亦有人質疑胡亂棄置動物屍體已屬違法行為，「不正當處理屍體，拉得」、「報警，如寵物有晶片，便可拉個不人道主人」。

食物環境衞生署建議，市民可將寵物的遺體用膠袋包好，註明是「動物屍體」並交到署方轄下的公眾垃圾收集站，職員會將屍體運往環保署轄下堆填區處理。（資料圖片）

有相信為西貢居民的網民則留言，指涉事狗隻有晶片，約十多歲，附近鄉村村長得知事件，已安排寵物善終獨立火化。

根據法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第10條，任何人如無合法權限或合理辯解，不得將任何屍體或屠體，或屍體或屠體的任何部份，放置在或安排其被放置在任何街道或公眾地方，違者即屬犯罪，可處罰款25000元及監禁6個月。

食物環境衞生署建議，市民可將寵物的遺體用膠袋包好，並在袋面註明「動物屍體」，然後到食物環境衞生署（食環署）轄下的公眾垃圾收集站，交給站內的職員便可。食環署會將所收集的動物屍體，運往環保署轄下堆填區處理。