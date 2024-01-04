獸母！男友性侵12歲女兒　母竟幫戴安全套後續咁做極衰　終極咁判

這母親也太狠毒了吧！台灣1名12歲女童與母親住在母親男友家中期間，有天晚上睡覺時，被母親男友脫褲企圖性侵，惟母親不但沒有阻止，反而拿安全套給男友，並勸女兒就範，「給他做沒關係，反正他都要進去關了」。母親甚至脫光衣服等男友對女兒「完事」後，換自己跟男友性交，不准女兒離開，更說「做愛就是3P」。



事件為女童帶來不能磨滅的陰影，更令她做出自殘行為，啞忍2年後向同學透露而揭發事件。不過，由於女童經檢驗後證實處女膜完整，法院只裁定「加重性侵未遂」罪罪成，母親及母親男友分別判囚5年6個月和6年8個月，全案定讞。



台灣1名12歲女童與母親住在母親男友家中，惟有天晚上遭母親男友脫褲企圖性侵，其母不但沒有阻止，反而拿安全套給男友，並勸女兒就範。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發於2018年，當年12歲的女童「小美（化名）」與單親母親同住在位於澎湖的母親男友家中。暑假有一晚，母親男友竟趁小美熟睡，闖入房間強行對小美脫褲想性侵，小美驚醒反抗逃到另一房間，但因門鎖壞掉沒法反鎖。

最令小美驚訝的是，其母親目擊事件不但沒有阻止，更與男友一同闖入房內，向她表示「給他（男友）做沒關係，反正他都要進去關了」，並替男友戴上安全套。

母親男友隨後再脫掉小美褲子及衣物，以下體摩擦其下體，小美反抗表示「很不舒服啊、我不要啊」，惟母親在一旁邊脫光衣服邊看；待男友對女兒「完事」後，就換自己與男友性交，且不准女兒離開。母親與男友在小美身旁親熱後，意對女兒說「做愛就是3P」，小美則崩潰質疑，「為什麼我要看到男子跟媽媽做愛？」。

母親男友隨後再脫掉小美褲子及衣物，以下體摩擦其下體，小美反抗表示「很不舒服啊、我不要啊」，惟母親沒有援手。（示意圖／gettyimages）

小美啞忍2年後，終與同學聊天時透露事件，教師知悉後報警。小美的母親與男友一同被捕，受審時都否認犯案，其中母親男友指2018年間都有竹北工作，沒有到過澎湖，母親亦稱沒有帶女兒到澎湖與男友同住過，故沒有發生性侵事件。然而，2人無法拿出證據證明自己不在澎湖。

法官不採信母親及男友辯解，指根據社工報告，小美升初中後以自殘、抽電子煙及喝酒、刺青等方式轉移痛苦感覺，而且母親知道校方通報家力暨性侵害防治中心並報警處理後，不僅沒有關心女兒是否安好，反而責罵「這個事情不能說的」、「那會是死到什麼人？死到誰？死到我」，並要求女兒封口或改口說「不知道」、「不知情」。

法院判「加重性侵未遂」罪罪成，母親及母親男友分別判囚5年6個月和6年8個月。（示意圖／gettyimages）

法官又說，男被告在案發時年約50歲，受害人則只有12歲，加上他是受害人母親的男友，難以想像受害人會同意跟他發生性行為，認定母親與男友為滿足性欲，以「3P」方式共同性侵女兒，違悖人倫綱常，造成難以磨滅傷害，且2人毫無悔意，一審判男友及母親「對未滿14歲之女子犯強制性交既遂罪」罪成，分別判刑8年6個月和8年4個月。

案件之後上訴。二審高雄高分院表示，如果男友有進入受害人下體，受害人處女膜應會破損，但醫生鑒定受害人處女膜完整無傷，認為她當時分不清有否插入，故改判「加重性侵未遂」罪，男友、母親分別減刑至6年8個月、5年6個月。全案定讞。