柳俊江輕生│網民湧YouTube頻道悼念：好好在別的地方幸福過

大埔黃宜坳村屋今日（5日）下午揭發有人燒炭輕生，消防爆門入屋後，發現1名男子倒臥屋內，救護員證實他已當場死亡，死者為42歲無綫新聞前記者柳俊江。



人稱「柳爺」的柳俊江生前在YouTube開設頻道「令生活、工作變得輕鬆﹗100種表達方法﹗ by #柳爺說話教室」，不時發布影片教導說話技巧，擁有大約1.67萬名訂閱者，而近期發布片量較少，對上一次發布影片是去年11月18日，題為「想像一下：每次你開口說話，都令人覺得吸引，覺得你充滿魅力？」。柳俊江輕生消息傳出後，網民都湧到頻道留言悼念，「好好在別的地方😢幸福過，Rip」、「希望不是真的」、「一直好喜歡你報新聞 ，估不到第一次留言係…」。



柳俊江生前在YouTube開設頻道「令生活、工作變得輕鬆﹗100種表達方法﹗ by #柳爺說話教室」，不時發布影片教導說話技巧，擁有大約1.67萬名訂閱者。（YouTube頻道截圖）

柳俊江對上一次發布影片是去年11月18日，題為「想像一下：每次你開口說話，都令人覺得吸引，覺得你充滿魅力？」。（YouTube頻道截圖）

另有網民表示震驚，因柳俊江經常上載做運動照片，而且為人積極正面，「真係接受唔到，柳爺，一路走好」。亦有人稱曾上過他教導說話的課程，沒想到新年伊始卻傳來噩耗，「老土啲講句，2024年，大家珍惜眼前人」。

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