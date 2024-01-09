男子婚前收震撼影片　驚見未婚妻與2男無套性交　1原因辯稱非出軌

可以接受伴侶交往前的荒唐事嗎？台灣1名男子結婚前1個月，收到朋友「告密」傳送女友在網上的性愛影片，從中證實女友當年在國外留學時，跟2名男生在沒有做安全措施而發生關係，但當時女友和他「都還不是情侶關係…不算出軌跟偷吃」。惟台男認為2人「那時候就很曖昧，原本要再一起的」，只不過女方要出國留學，男方要當兵，所以才延遲告白，現時準備結婚才揭發事件，而他們每次「愛愛」時，女友都要台男做足安全措施，令他不知道應否繼續結婚。



網民紛紛留言指「搞無套3P還拍影片留念就太超過了，更何況跟炮友可以無套，跟男友卻不行，這點更無法接受」、「不能接受就不要結婚啊」、「這婚千萬不要結！」。



樓主見到女友出國留學期間和2名在國外認識的男生一起性交，而且沒有做足安全措施。（示意圖/Getty Images）

32歲的樓主在「Dcard討論區」表示，女友目前31歲，2人在大學認識，「那時候就很曖昧，原本要再一起的」，但她當時想到國外留學1年，樓主剛好當兵，所以延遲告白。當時2人都有視像通話，感情尚算穩定，等她回國後，他們順利成為情侶，最近數年討論結婚，去年5月中買樓，2個月後求婚成功。

他們原本打算去年12月結婚，但日前收到朋友「告密」，聲稱在網上見到其女友的性愛影片，樓主看過影片後，確定片中女子確是女友，認得出背景是其租屋地方，對方和2名在國外認識的男生一起沒戴安全套性交，形容「看到直接快吐出來」。

樓主於是質問女友，對方感到抱歉，聲稱「那是很久以前的事了」，但當時和樓主「都還不是情侶關係…所以不算出軌跟偷吃」，樓主卻認為「那時候明明就很曖昧，為了等她留學完才延後告白的」，加上她和2名男生沒有做足安全措施，「跟我做的時候都是戴套的，還說要等結婚確定生小孩後才能無套」。

聽到女友「解釋」，樓主不知道如何是好。（示意圖/Getty Images）

樓主形容「現在有點無法面對她，12月的婚也完全不想結了，我覺得整個人有點被掏空的感覺，看着她感覺像看陌生人一樣」，不知道如何是好，想詢問網民意見。

多名網民留言指「搞無套3P還拍影片留念就太超過了，更何況跟炮友可以無套，跟男友卻不行，這點更無法接受」、「不能接受就不要結婚啊」、「這婚千萬不要結！」、「是我100%一定分，代表她留學一年在國外玩很大！」、「當然是辦婚禮的時候假裝播錯，播成這段影片，然後現場直接宣佈這個婚不結囉」。

（Dcard討論區）