3P斷莖命案！與情侶檔3人行尋歡　男子遭割下體及刺死兇手囚終身

3人性愛終成奪命禍害！土耳其39歲男攝影師德米爾（Kadir Demir）受情侶檔友人相邀，進行2男1女的3人性交，其間發生衝突，德米爾被當場刺死，下體更被男友人割去。事後，疑犯欲將他的屍體遺棄在公園，挖坑時被警方拘捕，事件才得以揭發。涉案情侶早前因「共謀故意殺人罪」及「極端情緒故意殺人」罪成，女方被判監15年，而男方則被判終身監禁。



兇案發生在土耳其馬納夫加特（Manavgat）某公寓內，門外有血鞋印。事後警方在單位外圍上封條。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於2022年1月28日晚間，土耳其49歲男子庫庫卡爾通（Elvan Küçükaltun）與他交往3年、41歲德國女友格羅瑟（Nadja Angela Grosser）力邀39歲死者德米爾進行3人性愛。德米爾同意後，3人喝酒後到樓上睡房進行性行為，其間庫庫卡爾通和德米爾爆發衝突，庫庫卡爾通遂抽出利刃刺向德米爾胸膛，並將其陰莖割去，再用尖刀反復刺向德米爾，最終將德米爾刺死。

案件日前在安塔利亞省（Antalya）馬納夫加特（Manavgat）第二高等刑事法院舉行第3次聽證會。據庫庫卡爾通所指，行兇乃他一人所為，他惱怒德米爾在性愛時對格羅瑟表現得「具攻擊性」，爭執間衝動犯案。犯案後，他將女友格羅瑟趕出家門，並獨自將德米爾屍體搬到樓下客廳，並放置在防水布上。之後他到附近公園挖坑打算埋屍，被附近居民發現，認為他形跡可疑於是報警。國家憲兵隊迅速出動在公園拘捕庫庫卡爾通，並在他與格羅瑟的公寓發現德米爾的屍體，隨後以故意殺人罪拘捕他。

格羅瑟對警方供稱男友庫庫卡爾通在與德米爾發生衝突時，叫她離開房間。於是她帶着寵物狗去海邊散步，然後就收到庫庫卡爾通電話，稱他殺了德米爾，隨後她返回住所時被警方帶走。當時警方曾允許她在司法控制下獲釋，但2天後，警方於檢查過閉路電視後，以「銷毀、隱匿或改變犯罪證據」罪拘捕她。

檢方在聽證會公布證據，從閉路電視片段發現，格羅瑟在兇案後曾到距家1公里遠的商店買酒；而庫庫卡爾通手機中有一段於2021年7月21日拍攝的3人性愛影片，相信是死者與2名疑犯過往的性交片段。另外，法醫報告指德米爾身上共有54處刀傷，當中34處致命，身上刀痕及受傷位置與疑犯家中的2把刀吻合，而刀上也有疑犯指紋，相信為作案工具。

雖然格羅瑟堅稱自己不知情及案發時不在場，強調「我沒有看到，也沒有聽到」，但檢方認為不符合常理。檢方指，家中發生這麼大動靜，格羅瑟絕不可能毫不察覺，再加上2把刀的存在及刀上指紋，認為有足夠證據證明格羅瑟涉及兇案，故提出以「共謀故意殺人罪」判處她15年有期徒刑。至於庫庫卡爾通不但對死者刺了數十處致命傷，更切下他的性器官，事後還打算飲酒慶祝，屬於「嚴重超過仇恨與敵意的限度」，故提出以「極端情緒故意殺人」判處終身監禁。

目前，2名被告的律師要求時間針對檢方提出的案情意見進行辯護，聽證會休會。

（綜合）