姊姊做伴娘穿低胸禮服透內褲　新娘淪配角怒呻︰仲換4套衫戴皇冠

婚禮主角當然是一對新人，其他人應該配合新人以免喧賓奪主。但台灣1名新娘子在網上大呻，稱邀請胞姐擔任伴娘，對方嫌棄婚紗店伴娘服，要店員為她挑選低胸裸紗，稍微靠近就能見到內褲，甚至提供多套伴娘服。胞姐更老實不客氣要求準妹夫加錢，而婚禮當天胞姐前後換了4次衣服，而且戴上皇冠。網民笑言「沒關係，等妳姐結婚妳這樣穿回去」、「你能忍也是很厲害，我的話直接跟她說不需要那麼多伴娘了」。



做伴娘的胞姐老實不客氣，婚禮當日前後換了4次衣服，而且戴上皇冠。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，婚前邀請胞姐和其他人擔任伴娘，由於胞姐「貪靚」，而且喜歡拍照，所以額外幫她在台中1間大品牌婚紗店預訂伴娘服，選擇比其他工作室更多，偏偏挑選伴娘服當日，樓主因確診而在家隔離，無法出門陪她挑選，事後才知道胞姐當日「覺得所有伴娘服都超醜，沒有一件能看」。

店員見到胞姐發脾氣，竟然幫她挑了1件低胸裸紗，「稍微靠近一點看就看得到內褲的那種」，店員甚至「說可以多挑幾件，伴娘也可以換很多套衣服的唷️，加錢就行囉！」，胞姐不懂規矩依言照做，結果要準妹夫「埋單」。

樓主形容「看到差點暈過去」，批評「現在的店員為了業績真的什麼事都做得出來！什麼事都講的出口！」，明明其他件娘都很識相，但胞姐表示「店員說的」、「店員幫她挑的」，堅持要在婚禮當日換多套衣服，結果胞姐「前前後後換了4次衣服，還戴皇冠」。

當新娘子的樓主大呻被胞姐搶了風頭。（示意圖/Getty Images）

樓主大呻「等一下！這是我的婚禮！我才是新娘欸！」，而且連說3次「我才是新娘」，️奉勸大家「結婚前請把伴娘的服裝樣式給訂好，不要把決定權給伴娘還有禮服店員」。

多名網民笑言「沒關係，等妳姐結婚妳這樣穿回去」、「你能忍也是很厲害，我的話直接跟她說不需要那麼多伴娘了」；亦有人指被搶風頭責任在於樓主，「你老公好倒霉，跟一個不懂拒絕的人結婚，還順配一個吸血親屬」、「姐姐的問題是她喧賓奪主，你的問題是為什麼不直接不讓她參加喜宴就好」、「你姐這樣不懂做人基本道理，就算先訂好也沒什麼用吧」。

（Dcard討論區）