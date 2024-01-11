丈夫除夕夜約打牌冷落妻子　不滿被阻出手打人　人妻毆傷老公入院

與最愛的人度過除夕元旦跨年夜，是不少人的盼望。但內地1名人妻因不滿丈夫1個月高峰期可以約人打牌20多天，就連12月31日除夕都約了牌友，雙方爆發口角，人夫對妻子拍頭打眼，人妻則一腳踹到丈夫肩膀脫臼，繼而狠摑10幾巴掌，才送對方入院，人夫捱痛接上骨頭，但其後還強忍痛楚打牌。網民紛紛留言指「建議離婚，因為姊妹你完全可以享受更好的生活，別被拖累了」、「小姐姐好勇」、「好痛快」。



人夫被樓主打到右手脫臼，「去醫院接上骨頭，他也痛的鬼哭狼嚎的」。（小紅書圖片）

40歲樓主在小紅書交代事件，指出自己在遼寧工作，約10年前和1名從外地來的男子結婚，育有兩名小朋友，幼子只有1歲，交由奶奶照顧，兩人婚後有3個單位，其中兩個物業仍在還房貸，餘下一套公寓正在出租，丈夫沒有工作，全靠樓主「還房貸、自己養孩子看孩子」，每日工作發貨支付生活費，「以前每個月還給他錢，吃的用的家裡缺什麼都我買」。

但丈夫沒有知恩圖報，而且喜歡打牌，「打到凌晨兩三點，家裡啥也不管」，有時1個月高峰期可以打到20多天，兩人亦因丈夫興趣而發生多次爭執。

早前2023年踏入尾聲，樓主提前數日要求丈夫除夕夜陪她看跨年晚會，不要讓她獨自過年，但當日下午丈夫表示出去洗澡，但樓主深知丈夫其實想去打牌，要求他留在家中看晚會，並指會買來不少美食跨年。

奶奶可能擔心兒子只有一隻手，所以前來照顧。（小紅書圖片）

然而，兩人尚未食完晚飯，丈夫就打算出門，「理由是機場接人」，樓主反駁對方「在機場不會搭計程車嗎？」然後查看丈夫手機，見到群組早就約好打牌，兩人於是再次發生口角，其間牌友來電叫丈夫去打牌。

雙方爭吵愈演愈烈，人夫對妻子拍頭打眼，樓主不甘捱打「一腳踹他肩膀上」，丈夫因此脫臼，人妻再狠摑對方10幾巴掌，最終才送對方入院，「去醫院接上骨頭，他也痛的鬼哭狼嚎的」。

丈夫從醫院回來後，樓主詢問丈夫「再去？ 拿左手打？牌友問你怎麼不來？ 你說我讓老婆打脫臼了」，但人妻相信丈夫最後仍然出去打牌，令樓主慨嘆「無所謂了，不過就不過了，反正過得也沒意思」、「別人新年放煙火，我們新年打架去醫院」。

樓主丈夫喜歡打牌，「打到凌晨兩三點，家裡啥也不管」，有時一個月高峰期可以打到20多天，連除夕夜都想出去打牌，因而釀成家暴。（《嚦咕嚦咕新年財》電影劇照）

樓主其後再在小紅書交代後續，到了今年1月2日，樓主因要出差而向奶奶說出實情，翌日老爺和奶奶帶同幼子乘搭高鐵過來，相信奶奶可能擔心兒子只有1隻手，「沒法做飯，沒人照顧」，奶奶批評樓主為何罵人動手，樓主反駁明明是丈夫先出手，她當然自衛還擊。

樓主亦諮詢律師，一旦離婚，每一套物業都要分給丈夫一半業權，折算成現金就要100多萬人民幣，慨嘆自己「沒有那麼多錢，給他，他也還不起房貸」，形容「婚姻就是窮人收益，富人吃虧」，苦笑應該不帶丈夫去醫院，讓他在家出事，「這樣子他一輩子都是殘疾」。

多名網民紛紛留言指「建議離婚，因為姊妹你完全可以享受更好的生活，別被拖累了」、「我是不支持離婚的，應該從精神上折磨他，讓他瘋掉」、「小姐姐好勇」、「好痛快」、「去學散打、偷偷轉移財產，雙管齊下」、「姐妹，要不要練泰拳？別離婚了。 給他打到服」。

（小紅書）