鐵棺弒親案！逆子訂2箱鐵箱裝父妹　推落池浸死　調查揭心寒細節

泰國發生恐怖弒親案引起哄動，當地1名35歲男子從鋼鐵廠訂製2個鐵箱置於池塘邊，邀請父親及妹妹前去參觀，並用計謀讓2人躺在裏面，隨後他關蓋綁上鐵鍊上鎖，再將父妹推入池中，至村民發現報案時，父妹已活活溺死。



疑犯當場被捕，原本否認作案，後來改口承認作認。警方初步調查發現，他疑因父親拒絕讓他繼承遺產心生怨恨，又不滿妹妹事事支持父親而動了殺機。疑犯聲稱將父妹推入池中，5分鐘後已感後悔，強調自己非精神病人，他將被控2項故意殺人罪，或面臨死刑。



調查人員找到製作「鐵棺」的鋼鐵廠，老闆指疑犯聲稱鐵箱用來放置漁具，根本沒想到會被用作殺人凶器，他又形容疑犯看起來很有教養又安靜，落單後有時會待在廠內觀看進度，但全程不發一言。



泰國發生鐵棺弒親案，35歲男子誘父妹進入大鐵箱後，將2人推落池塘活活浸死。（Amarintv新聞截圖）

泰媒報道，案發於泰國沙功那空府，1月9日凌晨1時，泰國警方接到村民報案，指村子的池塘原本有2個大型金屬箱，但深夜時突破不見蹤影，發現有男子曾駕車進出現場。而8日晚11時左右，有村民聽到疑似爭吵聲音，到池塘查看時，發現裏面有2個可疑鐵箱。警方及救援人員到場，當時35歲的Warut Datephumee在池塘邊自言自語、情緒激動，警方即時將他拘捕，救援人員其後打撈起2個鐵箱。

現場消息指，池塘中央搭建了1個新的金屬平台，約2米高，警方發現2個成人大小的鐵箱內，分別有1男1女屍體，死者是疑犯的父妹。「鐵棺」看起來像大鐵盒，部份用鐵板封起，但留有一些孔讓水流入，而箱子外圍綁上了2、3圈的鐵鍊，並用鎖子牢牢鎖着。

疑犯被捕時否認涉案，自言自語、情緒激動，馬上被捕。（Amarintv新聞截圖）

+ 2

疑犯最初否認涉案，更提供了一些混亂資訊，後來經警員盤問後承認犯案，聲稱是一怒下設計出的謀殺案，引誘父妹到案發地點淹死。

至1月10日，警方初步調查表示，2名死者為66歲的父親Prayat Datephumee及33歲的妹妹Piangpen Datephumee，妹妹患有自閉症。自犯人母親去世後，他疑因為父親拒讓其繼承遺產而心生怨恨，還封鎖了對方的LINE，他又不滿妹妹事事支持父親。2023年年底，父子關係跌至冰點，他更被遂出家門。

犯人預先訂製2個附有輪子的特製鐵箱，向父親聲稱正計劃做釣魚業生意，取得父親信任後請他們到案發地點。他在池塘用計說服父妹躺入鐵箱內，聲稱是他發明的「新型床」。父妹中計後，犯人隨即關上蓋並綁上鎖鏈，先將父親箱子推入水中。妹妹隨後同樣被推落水，事發後5分鐘，疑犯稱感到後悔，希望將父妹拉上水，但2人當時相信已溺斃。

犯人指自己案發時意識清醒，否認有服用藥物，也不是精神病患者。他將被控2項故意殺人罪，倘罪成將面臨死刑、無期徒刑或15至29年的監禁。因為其殘忍行徑，需接受精神科檢查，精神評估認為沒有異常，但他曾有神經發育障礙問題，沒有吸毒習慣，被扣押待進一步調查。由於鐵箱有輪子，警方相信他可獨自犯案，但不排除任何可能。

警方追查到製作2個「鐵棺」的鋼鐵廠老闆，他對產品被用作殺人凶器感到悲傷。老闆指疑犯到場出示圖紙，稱想訂造鐵箱，稱用於釣魚業，用來裝放漁具等物品，另有報道指他聲稱用來存放影片。原本犯人只訂製1個1.55米長的版本，快完成時又加單多1個1.9米的版本，並派人將鐵箱運走。

由於疑犯住處離工廠很近，他會前去坐着觀看進度，希望盡快完成。老闆指犯人在廠內不會說話，沒有察覺到可疑之處，看起來很有教養不像精神病人。

（綜合）