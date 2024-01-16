亡父留下巨額遺產　4孝順子女盼母全部繼承　1行為會誤落親戚手中

父母妥善照顧小朋友，子女長大後當然會孝順父母。台灣有律師最近分享「孝出禍」案例，指出1名男子過身留下房地產和數百萬台幣遺產，4名孝順子女決定將財產全部留給母親養老，甚至想去法院放棄繼承權，以為母親藉此可以完整取得父親遺產，但律師指出如果他們一旦放棄繼承權，遺產當中有一半會落入其他繼承人手中，例如死者的父母和兄弟姐妹，建議4名子女可以和母親共同簽下「遺產分割協議書」，不必放棄繼承權。



律師蘇家宏提出四名子女可以和母親女共同簽下「遺產分割協議書」，比放棄繼承權更好。（示意圖／Getty Images）

律師蘇家宏在facebook專頁分享案例，指出4名孝順子女見到亡父留下房地產及數百萬台幣遺產，他們一致願意將全部財產轉讓給母親養老，並想到法院辦理放棄繼承權手續，以為母親可以完整取得父親巨額遺產。

蘇律師形容「孝心100分！但千萬別拋棄繼承」，指出放棄繼承權代表整個繼承權利拋棄，子女一旦放棄繼承權，就不是繼承人，不能對遺產有任何安排。以是次案例而言，如果男死者沒有孫仔孫女，全部子女都放棄繼承權，就要留意誰是第二順位繼承人，一旦父母同樣過身，可能就由男死者妻子和兄弟姐妹共同繼承。換言之，「遺產的一半反而是落到親戚手中」， 本來5名繼承人可能變成更多繼承人，手續更加麻煩。

子女一旦放棄繼承權，律師蘇家宏指出，本來5名繼承人可能變成更多繼承人，手續更加麻煩。（《溏心風暴》海報）

蘇律師亦指，通常長輩遺留下來的負債大過資產，繼承人才會放棄繼承權，同遺產分配在繼承人全體同意下，不需要平均分配，可以一起簽下「遺產分割協議書」，讓部份人自願分配0元，所以4名子女和母親女共同簽下「遺產分割協議書」 ，就算4人分得0元，母親取走全部遺產，法律上也是認可，所以不必放棄繼承權，蘇律師沒有交代到4名子女最後是否放棄繼承權和事件後續。

（facebook專頁「蘇家宏律師」）