嫲嫲過身遺內地祖屋　公屋戶憂繼承遺產需搬出　網民笑批另類曬命

申請公屋出名嚴格，即使成功獲批入住，都不能掉而輕心。有住在公屋的網民表示，嫲嫲數年前離開人世，在內地遺下1間連地祖屋，公屋戶亡父有2名兄弟姐妹，所以遺產分成3份，他擔心自己一旦繼承，總資產就會超標，有機會被房署勒令搬走。其他網民笑言「喺度曬命」、「香港邊有人查你，除非有人舉報」、「賣咗佢囉，再唔係轉畀我亦可以」。



樓主正居住公屋。（示意圖／資料圖片／夏家朗攝）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨青荷樓/青蘭樓」表示，嫲嫲數年前過身，在內地遺下連地祖屋，由於疫情關係，樓主沒有處理相關遺產繼承事宜，最近終於面對問題。

他透露連地祖屋可能價值不菲，2003年有地產商因興建大型社區，以100萬元價錢詢問過嫲嫲是否有意出售，但她已經拒絕，最後變成大型社區旁邊釘子戶，目前未知連地祖屋市價。

嫲嫲有3名子女，當中樓主父親同樣身故，所以樓主和2名親戚共3人分到祖屋，但對方講明不會出售祖屋，所以當樓主繼承那一刻，資產限制可能超出公屋要求，擔心被房署勒令搬走，「本身大陸間祖屋1年都唔會返次咁滯，然後自己又係『月光族』月月清」。

樓主擔心繼承遺產後，超出資產限制，將會被勒令搬出公屋。（示意圖／Getty Images）

不少網民笑言樓主「喺度曬命」、「香港邊有人查你，除非有人舉報」、「賣咗佢囉，再唔係轉畀我亦可以」、「即係又想要錢，又要有公屋住，係咪？」、「可以冇條件畀晒另外兩房人，但搵內地律師公證」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨青荷樓/青蘭樓」）