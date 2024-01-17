賤！騙10多歲女友儲同居基金　逼賣淫獻千萬肉金　渣男被捕揭已婚

網上交友要帶眼識人！日本1名25歲男子在網上結識10多歲小女友，他聲稱想與少女同居，可是缺錢，男方遂以籌措「同居基金」為名，1年內迫少女透過社交平台招客，賣淫逾100次，而少女將1,000萬日圓（約54萬港元）肉金全奉上後，男子竟與另1名女子結婚。早前男子終被逮，但他否認欺詐的指控，並表示自己是打算與該少女同居。



25歲相澤龍誠在網上結識10多歲小女友，涉以籌措「同居基金」為名，1年內迫少女透過社交平台招客，賣淫逾100次，但他卻與另1名女子結婚。（影片截圖）

綜合日媒報道，25歲涉案男子相澤龍誠在東京八王子市被警方拒捕。去年5月，相澤龍誠在社交媒體認識只有10多歲的小女友，他向對方表示想發展同居關係，希望她協助儲蓄「同居基金」，更稱：「如果你打工時薪非常低，你趁現在還年輕，可以靠賣淫賺錢。」

小女友依照相澤龍誠的說話，透過社交平台招嫖客，此外相澤龍誠會給小女友1本筆記簿，記下她的賣淫日期等資料，如發現次數太少，更會責備對方躲懶。而小女友曾向警方聲稱，她先後交給相澤龍誠超過1,000萬日圓的肉金（約54萬港元）。

相澤龍誠被捕後否認詐騙小女友。（影片截圖）

可是相澤龍誠其後竟與另外1名女子結婚，而他被指詐騙被捕後，被指以儲「同居基金」為名逼女友下海，而且沒收對方肉金，他一概否認指控，還聲稱當時真的想與小女友同居，並沒有欺騙對方的意圖，警方則表示會繼續調查案件。