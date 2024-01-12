騙徒冒認淘寶職員致電說全名　訛稱收取手續費　醒目港男冇上當

電話騙案層出不窮，甚至說得出目標人物全名！1名港男在網上表示，收到騙徒「5字頭」來電，冒認淘寶職員，聲稱港男早前申請其白金卡，現時已經獲批，但要支付888元手續費，港男立即爆粗否認申請過，但騙徒兩度重覆稱已經通知港男，並指會發送訊息收取手續費。多名網民看後回應指「講得出姓名都咪信，機構成日泄漏或賣資料出去，仲未計你自己申請咩填過資料被人賣咗」、「記住第一時間報警」。



樓主收到「5字頭」來電，對方用廣東話聲稱是淘寶職員，並說樓主早前申請其白金卡，現時收取888元手續費，但樓主根本沒有申請過任何淘寶白金卡，所以知道對方是騙徒。（facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」表示，自己從來不會使用淘寶，最近剛好轉工，所以擔心沒有儲存全部工作拍檔的電話，所以遇到陌生來電都會接聽。

樓主有一日收到「5字頭」來電，對方用廣東話聲稱是淘寶職員，並說樓主早前申請其白金卡，現時接受其申請，但要收取888元手續費，樓主根本沒有申請過任何淘寶白金卡，所以立即知道對方是騙徒，便不禁爆粗，否認自己曾經申請，不過騙徒極度有耐性，兩度重覆通知港男，並稱隨後會傳送訊息，以收取手續費。

樓主拆穿騙案沒有上當。（《保持通話》電影劇照）

不少網民指「講得出姓名都咪信，機構成日泄漏或賣資料出去，仲未計你自己申請咩咩填過資料被人賣咗」、「記住第一時間報警」，亦有過來人指曾經報警，但由於是網絡電話，故難以追查，大嘆「追查唔到來源，咁搞實名制嚟做乜呢？」。

（facebook群組「青衣街坊吹水會」）