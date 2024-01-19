美國男死亡火化　家屬收骨灰3月後接視訊見「復活」　悉真相傻眼

美國近日發生1宗離譜「認錯屍體身份」事件，1名有毒癮的23歲青年與家人沒有往來多年，其家人突然收到法醫部門通知青年因服藥過量死亡，遺體已被火化。家人傷心地取回骨灰保管，然而3個月後，法醫部門竟再次致電通知指當局「擺烏龍」，將陌生屍體當成青年，事實上青年仍然在戒毒康復中心活得好好的。



美國有法醫辦公室認錯屍體，誤將陌生屍體當成23歲男子蔡斯（Tyler Chase）。（TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，美國俄勒岡州（Oregon）23歲男子蔡斯（Tyler Chase）與家人斷絕來往數年，一直在外流浪。去年9月，他的家人突然收到蒙諾瑪郡法醫辦公室（Multnomah County Medical Examiner's Office）通知，指發現蔡斯遺體，死因是服藥過量。相關部門於10月1日將遺體火化，並將骨灰交給蔡斯家屬。家屬們非常傷感，但3個月後，卻再次收到法醫辦公室致電稱蔡斯「其實未死」。

原來就在家屬們悼念蔡斯這幾月，無家可歸的蔡斯一直在戒毒康復中心與毒癮對抗。10月時，他發現糧食援助發放被中斷，於是前往衛生及公共服務部詢問。工作人員在取得蔡斯個人資料及身份證後都露出困惑神情，因為系統上顯示蔡斯已被「宣告死亡」，死亡證都已經發出給其家人。相關部門承諾會幫助蔡斯調查清楚。

蔡斯家屬收到當局簽發的「蔡斯死亡證明」。（網上圖片）

上月18日，蒙諾瑪郡法醫辦公室終於發現在處理「蔡斯遺體」時出錯，將陌生屍體誤當成蔡斯，故於翌日前往蔡斯所在的戒毒康復中心向他道歉及解釋。原來工作人員在波特蘭市（Portland）發現該具屍體，遺體上有蔡斯在戒毒康復中心被偷走的錢包，裏面有1張充滿污漬的俄勒岡州臨時駕照。工作人員辨認出證件上的蔡斯全名，就以為屍體是蔡斯，加上法醫辦公室沒有認屍設施，而蔡斯家屬也拒絕前往殯儀館認屍，因此火化屍體前沒有認識蔡斯的人見過屍骸。

蔡斯的表姐羅薩萊斯（Latasha Rosales）表示，2020年他們才剛失去蔡斯母親，2023年又得知蔡斯「去世」，眾人都傷感不已，還在社交平台上發文道別。所以當她上月19日收到當局電話稱蔡斯未死時，還以為是詐騙電話，直至對方進行視訊通話，讓她在手機上見到「活着的蔡斯」她才明白一切，「很難相信居然會發生這種事，這太不合理了！」。

蔡斯家屬收到了陌生人的骨灰。（網上圖片）

據報，蒙諾瑪郡法醫辦公室每年要處理約3,500例死亡調查，一般會透過指紋配對、檢查死者攜帶的身份證或讓家人查看屍體來辨認屍體。經過是次烏龍後，當局已審查相關做法，並承諾改善，日後不會僅靠臨時身份證明文件確認屍體身份，必須再進行指紋鑒證識別身份。另外，當局也已識別出該具陌生遺體身份，並通知其家屬。

（綜合）