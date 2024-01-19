驚！人妻健身室裸露跑步　拍片仲咁做更狂　被健身友看光下場慘了

【不雅影片】這樣健身也太誇張了吧！台灣1名人妻先後於健身房及百貨公司裸露胸部、下體私處，並自摸下體，再由丈夫「操刀」拍攝不雅影片。人妻事後遭到舉報受審，雖然她辯稱是「夫妻間情趣」，無意暴露給其他人看，但法官認為2人主觀上有故意讓他人觀覽意圖，依公然猥褻罪判人妻拘役50天，得易科罰金5萬新台幣（約1.3萬港元）。



台灣1名人妻先後於健身房及百貨公司裸露胸部、下體私處，並自摸下體，再由丈夫「操刀」拍攝不雅影片。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發2022年11月20日晚上10時許，1名沈姓人妻趁夜深人少，在當地某健身室內裸露胸部跑跑步機，又在腹部訓練機上掀裙露出下體，以及其他器械上自摸下體等，讓丈夫拍攝不雅影片。其他會員看到這幕震驚，向櫃檯員工檢舉。

健身室不應作出影響他人行為。（示意圖／gettyimages）

相隔不足2個月，沈女在2023年1月28日晚上6時許「轉戰」百貨公司，在扶手梯、美食街旁脫內褲裸露出下體，讓丈夫拍下不雅影片，結果被百貨公司保安發現並報警。

受查時，沈女否認公然猥褻，辯稱是與丈夫之間的夫妻情趣，而且健身室內穿着本來就比較裸露，當天健身室及百貨公司周圍也沒有什麼人，強調她沒有要暴露給其他人看的意思。

不過健身室經理及百貨公司保安均表示，沈女拍攝不雅影片時，是在多數人可以共見共聞的公開場所。

沈女被判拘役50天，得易科罰金5萬新台幣（約1.3萬港元）。（示意圖／gettyimages）

案件於嘉義地院審理，法官認為，健身室有其他會員正在健身，沈女裸露行為「任何人一看就知道」，加上沈女先後在不同地點裸露、撫摸下體，主觀上有使他人觀覽意圖，不接納被告的辯解。

法官又說，沈女從事網拍、擺攤工作，是思慮正常的成年人，卻不顧公眾場所其他人感受，讓人看了可能感到不適或厭惡，也敗壞社會風俗，故依公然猥褻罪等2罪，判處拘役50天，得易科罰金5萬新台幣（約1.3萬港元）。至於沈女丈夫，同涉妨害風化罪，但獲檢察官不起訴處分。