單車店客人怕狗！拉布拉多秒進廁所關門躲避　乖巧懂事惹人心疼

拉布拉多憑忠誠和友善性格，俘虜不少人芳心！不過內地日前流傳1條令人心疼影片，有單車店進來客人，當中因有小孩怕狗，主人便對店內拉布拉多大喊「人家怕狗聽到沒有」，於是牠便一臉委屈走進廁所，並關上廁所門，委屈又懂事模樣讓人很是心疼。有網民表示「好想抱着牠」、「給寶開個燈啊！關小黑屋能不委屈嗎」；亦有人笑稱「我家狗除了吃和出去玩以外，基本上都是這個表情」。



內地有單車店飼養的拉布拉多得知客人怕狗，委屈走進廁所惹人心疼。（微博影片截圖）

微博帳號「歡樂萌寵記錄儀」發布長約13秒影片，片中有男士聲音對着1隻拉布拉多喊道：「人家怕狗，人家怕狗聽到沒有」。其後拉布拉多疑似聽懂的樣子，一臉委屈走到廁所，被催促「快點」時，曾一度轉頭回望。當牠走進廁所後，不忘用鼻子輕輕一推把門關上，委屈懂事樣子惹人心疼。原來事發當時有家長帶同小孩到單車店，由於小孩怕狗，店主（即狗主）便告訴拉布拉多「人家怕狗」。

許多人都大讚拉布拉多懂事，「多乖」、「他知道自己是狗」、「好想抱着牠」、「希望可以對這麼乖的崽崽好一點」、「給寶開個燈啊！關小黑屋能不委屈嗎？」。另有留言笑稱「拉布拉多：『你禮貌嗎？』」、「狗：『我去廁所哭一會兒』」、「我家狗除了吃和出去玩以外，基本上都是這個表情」、「這毛孩子成精了！」。

翻查資料，片段最先由抖音帳號「拉拉傳奇」發布，事發於去年10月下旬，其後被轉載至其他平台。帳號所見，該隻拉布拉多經常陪同主人「睇舖」，主人亦有拍片紀錄其日常生活。帳號有另一片段顯示主人同樣聲稱「人家怕狗」，然後牠便走到廁所，加上短片標題寫道「#文明養狗，養狗就要為狗負責，為別人負責，把狗教好，把規矩立好，就不會有狗咬人事件」，相信為主人訓練狗隻的方法之一。

（綜合）