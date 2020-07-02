拉布拉多犬貪玩亂吞2鑽石值15萬　獸醫照胃發現崩潰真相

不少寵物百厭貪玩經常玩出意外，最近印度一隻拉布拉多犬隨主人，到訪珠寶商朋友的家中時，竟意外吞下2顆總值150萬印度盧比（約15.4萬港元），當場嚇到主人崩潰。

印度一隻拉布拉多犬不時亂吞物品，有次主人帶牠到經營珠寶店的朋友家拜訪時，竟意外吞下2粒鑽石，嚇壞主人。（Getty Images）

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印度獸醫帕德西（Narendra Pardeshi）最近接到一宗個案，有狗主帶同一隻6個月大的拉布拉多犬到診所求診。主人解釋狗狗素來喜歡亂吞東西，有次帶牠到訪從事珠寶店的朋友家，百厭的狗狗看到閃閃發亮的鑽石，旋即被深深吸引，更一下子吞了把2顆鑽石。

主人稱有次帶狗狗到訪從事珠寶店的朋友家中，但百厭的狗狗看到閃閃發亮的鑽石，旋即被深深吸引，更一下子吞了2顆鑽石。（Getty Images）

主人與朋友被嚇壞了，因為鑽石價值不菲，總值150萬印度盧比（約15.4萬港元），狗狗亦隨即感到不適，主人於是帶牠到帕德西的診所求醫，詎料照胃鏡時眾人大吃一驚，發現原來貪吃的狗狗不只吞下鑽石，其胃部更藏了一支針、2顆外套鈕扣、橡筋及一些線，幸好施小手術後獸醫已把異物取出，狗狗回家後亦無大礙。獸醫帕德西坦言，對於主人來說，其實寵物的生命比鑽石更重要。

（印度時報）

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