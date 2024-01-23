邪教教主為信徒屁股貼金箔施法　舔肛門兼口交　稱政界演藝界多客

施法方式層出不窮？泰國日前瘋傳影片，顯示有名男子疑為信徒在肛門及生殖器處「施法」，伸舌頭接觸貼了金箔的屁股、舔肛門及口交。該名自稱薩滿的教主接受調查時承認事件，指自己進行肛門及生殖器施法已約10年時間，並非為色情用途，客戶包括政界、演藝界人士及名人，強調片段是拍給潛在客戶看，沒打算公開，已明白儀式不恰當會停止。該教主涉嫌散布色情資訊至公眾電腦，倘罪成最高可被判監5年。泰媒指當地民眾雖相信金箔會帶來好運，但絕大部份只是貼在臉上。



阿皮沃拉西為信眾的屁股貼上金箔，再用嘴接觸其肛門。（影片截圖）

泰國網絡日前瘋傳影片，顯示1名邪教教主為信徒「施法」，片段中他將金箔貼在信徒的屁股上，念念有詞後用嘴接觸信徒肛門位置，更伸出舌頭舔肛門；另一影片他為1名男信徒口交「施法」。

+ 2

泰國警方的網絡安全及科技罪案調查部門指，涉事35歲男子為阿皮沃拉西（Apiworasit Puangsaeng）是素林府人，自稱薩滿，日前已承認事件。警方指控他將色情資訊播布至公眾電腦系統，該罪最高刑罰為監禁5年及或罰款10萬泰銖（約2.2萬港元）。調查人員正檢查涉及他的影片，數量多之餘，拍攝時間早至2017年。

阿皮沃拉西指，涉事片段由其員工及朋友拍攝，是發送給潛在客戶觀看，向他們介紹施法服務，強調並非色情用途，也不是公開的影片。他在客戶的肛門及生殖器施法已有約10年，客戶經常接受服務，包括許多政界人士、演藝界人士及名人。阿皮沃拉西承認儀式不恰當並為此道歉，會停止在該兩處施法，將來會集中於其他部位，例如臉和手。

當地傳媒指，從阿皮沃拉西在網上分享的照片看來，多數信徒接受施法是想改善運氣和魅力，大多在生殖器施法的客戶是男性，他施法時會為對方口交。而在身上貼金箔，在當地算普遍的儀式，部份人相信金箔可帶來好運，但絕大部份的儀式是將金箔貼在臉上。

（綜合）