港媽湊細路放學攝車罅險被撞　幸司機及時剎車　怒放車cam片鬧爆

人人都應有馬路安全意識！有司機日前於大埔行駛期間，遇上1名相信是剛接完孩子放學的港媽，竟帶着兒子「攝車罅」，突然從兩車之間穿出亂過馬路，險些被撞。幸好司機及時急剎停下，才沒有發生悲劇，「踩遲一秒都差啲撞埋去」。司機對此非常氣憤，事後更發帖鬧爆港媽「湊住小朋友放學就唔好亂過馬路啦」。



有司機上傳影片表示，1名相信剛接完孩子放學的港媽帶着兒子「攝車罅」亂過馬路，險些被撞。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

該名司機將車cam片上傳至Facebook群組「馬路的事討論區」，據影片所示，事發於19日下午約4時，地點為大埔運頭塘鄰里社區中心對開馬路。當時司機正沿達運道行駛，由於附近有好幾間學校，又正好是放學時間，沿路可見到校巴及不少小巴。當汽車駛至社區中心對開小巴站及的士站位置時，港媽及男童突然從汽車右側行車線的兩架小巴中間穿出。

從影片可見，港媽完全沒有先看向左側是否有汽車駛近，不過穿橙色衣物的男童就有留意到片主的汽車駛近並及時停下腳步。所幸片主也及時收掣，剛好將車剎停在母子面前，但過程驚險，整個事發經過只有1秒。男童似是心有餘悸，一手握緊拳頭放在胸前看向司機，而港媽背着書包，淡定地帶着男童從車前穿過馬路，其間繼續與男童說話，完全沒有看向司機方向。

司機氣得發帖怒罵港媽沒有交通安全意識，「黐線！湊住小朋友放學就唔好亂過馬路啦，呢排咁多橫過馬路嘅交通意外都一啲意識都無」，又表示情況危急，如果收慢1秒都可能撞上二人，直言希望港媽「唔好行出街害人啦」。

影片引起網民關注，有駕駛者亦留言指「我都好驚呢啲人過馬路」、「亂過馬路班人又出嚟話你點解開咁快」。

（Facebook）